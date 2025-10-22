Il Mostro, tutto sulla nuova serie che esplora la storia del Mostro di Firenze La nuova serie di Stefano Sollima riporta sullo schermo il caso che sconvolse l’Italia, tra verità nascoste, paura collettiva e un mistero mai davvero risolto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Netflix riapre uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana con Il Mostro, la nuova serie diretta da Stefano Sollima in arrivo da oggi 22 ottobre 2025. Un progetto che mescola ricostruzione storica, tensione e introspezione, e che riporta sullo schermo la storia dei delitti che terrorizzarono la Toscana tra gli anni Settanta e Ottanta.

Ambientata tra Firenze e la campagna circostante, la miniserie in quattro episodi si muove tra le indagini, gli errori e i silenzi di un Paese scosso da una lunga scia di sangue.

Nel cast spiccano Marco Bullitta, Valentino Mannias e Francesca Olia, chiamati a interpretare figure coinvolte in un intreccio che mescola verità e ossessioni. Le riprese, realizzate tra Firenze, la Val di Pesa e San Casciano, restituiscono l’atmosfera di quegli anni con un’attenzione quasi documentaristica: auto d’epoca, uffici di polizia, campagne isolate. Tutto contribuisce a far rivivere il senso di inquietudine che accompagnò l’Italia di quel periodo.

Con questa serie, Netflix continua a investire nel racconto del "true crime" italiano, scegliendo una storia che ancora oggi divide e affascina. Una produzione che promette di unire rigore narrativo, atmosfera e tensione emotiva, trasformando una vicenda di cronaca nera in un potente ritratto di un’epoca.

Il mostro sarà quindi disponibile da oggi stesso, solo su Netflix. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche