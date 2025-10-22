Il Mostro, tutto sulla nuova serie che esplora la storia del Mostro di Firenze
La nuova serie di Stefano Sollima riporta sullo schermo il caso che sconvolse l’Italia, tra verità nascoste, paura collettiva e un mistero mai davvero risolto.
Netflix riapre uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana con Il Mostro, la nuova serie diretta da Stefano Sollima in arrivo da oggi 22 ottobre 2025. Un progetto che mescola ricostruzione storica, tensione e introspezione, e che riporta sullo schermo la storia dei delitti che terrorizzarono la Toscana tra gli anni Settanta e Ottanta. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Ambientata tra Firenze e la campagna circostante, la miniserie in quattro episodi si muove tra le indagini, gli errori e i silenzi di un Paese scosso da una lunga scia di sangue.
Nel cast spiccano Marco Bullitta, Valentino Mannias e Francesca Olia, chiamati a interpretare figure coinvolte in un intreccio che mescola verità e ossessioni. Le riprese, realizzate tra Firenze, la Val di Pesa e San Casciano, restituiscono l’atmosfera di quegli anni con un’attenzione quasi documentaristica: auto d’epoca, uffici di polizia, campagne isolate. Tutto contribuisce a far rivivere il senso di inquietudine che accompagnò l’Italia di quel periodo.
Con questa serie, Netflix continua a investire nel racconto del "true crime" italiano, scegliendo una storia che ancora oggi divide e affascina. Una produzione che promette di unire rigore narrativo, atmosfera e tensione emotiva, trasformando una vicenda di cronaca nera in un potente ritratto di un’epoca.
Il mostro sarà quindi disponibile da oggi stesso, solo su Netflix.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Il Mostro di Sollima a Venezia: Netflix riapre l’incubo del serial killer che terrorizzò l’Italia intera
A Venezia 2025 arriva Il Mostro, la serie Netflix di Stefano Sollima che farà rivive...
Su Netflix un racconto agghiacciante: una storia vera svelata come mai prima fin nei minimi dettagli
Un avvocato delle vittime promuove la ricostruzione storica dei fatti: dialoghi vero...
Il Mostro, la cronaca nera italiana sbarca in streaming e sconvolge tutti: cosa sappiamo sulla serie
La terribile storia degli omicidi del Mostro di Firenze approda su Netflix e ci racc...
Il Mostro di Firenze, lo sconcertante trailer ufficiale della serie Netflix di Stefano Sollima in anteprima a Venezia 2025
La miniserie in 4 episodi sulla storia del Mostro di Firenze arriva col primo traile...
Serie Netflix novità ottobre 2025: i misteri del Mostro e Liam Hemsworth che diventa The Witcher
Serie tv in uscita a ottobre 2025 su Netflix: scopri tutti i titoli da non perdere t...
Il Mostro di Firenze torna a terrorizzare l'Italia su Netflix: cosa aspettarsi dalla serie di Stefano Sollima
Arriva su Netflix Il Mostro, la nuova serie TV di Stefano Sollima che torna a raccon...
Mostro di Firenze, svolta incredibile sul caso che ha ispirato la serie Netflix: cosa è stato scoperto
Sulla storia del Mostro di Firenze, che presto diventerà una mini-serie, stanno emer...
Miriam Leone sublime su Netflix: in questa serie noir toglie il respiro
Una thriller psicologico che svela le ombre di una detective tormentata. Miriam Leon...