Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il Mostro, tutto sulla nuova serie che esplora la storia del Mostro di Firenze

La nuova serie di Stefano Sollima riporta sullo schermo il caso che sconvolse l’Italia, tra verità nascoste, paura collettiva e un mistero mai davvero risolto.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Netflix riapre uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana con Il Mostro, la nuova serie diretta da Stefano Sollima in arrivo da oggi 22 ottobre 2025. Un progetto che mescola ricostruzione storica, tensione e introspezione, e che riporta sullo schermo la storia dei delitti che terrorizzarono la Toscana tra gli anni Settanta e Ottanta.
Ambientata tra Firenze e la campagna circostante, la miniserie in quattro episodi si muove tra le indagini, gli errori e i silenzi di un Paese scosso da una lunga scia di sangue.
Nel cast spiccano Marco Bullitta, Valentino Mannias e Francesca Olia, chiamati a interpretare figure coinvolte in un intreccio che mescola verità e ossessioni. Le riprese, realizzate tra Firenze, la Val di Pesa e San Casciano, restituiscono l’atmosfera di quegli anni con un’attenzione quasi documentaristica: auto d’epoca, uffici di polizia, campagne isolate. Tutto contribuisce a far rivivere il senso di inquietudine che accompagnò l’Italia di quel periodo.
Con questa serie, Netflix continua a investire nel racconto del "true crime" italiano, scegliendo una storia che ancora oggi divide e affascina. Una produzione che promette di unire rigore narrativo, atmosfera e tensione emotiva, trasformando una vicenda di cronaca nera in un potente ritratto di un’epoca.
Il mostro sarà quindi disponibile da oggi stesso, solo su Netflix.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Il Mostro, la serie Netflix di Stefano Sollima arriva alla Mostra del Cinema di Venezia

Il Mostro di Sollima a Venezia: Netflix riapre l’incubo del serial killer che terrorizzò l’Italia intera

A Venezia 2025 arriva Il Mostro, la serie Netflix di Stefano Sollima che farà rivive...
Il Mostro, la serie sul mostro di Firenze arriva in streaming su Netflix

Su Netflix un racconto agghiacciante: una storia vera svelata come mai prima fin nei minimi dettagli

Un avvocato delle vittime promuove la ricostruzione storica dei fatti: dialoghi vero...
Il Mostro in streaming su Netflix

Il Mostro, la cronaca nera italiana sbarca in streaming e sconvolge tutti: cosa sappiamo sulla serie

La terribile storia degli omicidi del Mostro di Firenze approda su Netflix e ci racc...
Il Mostro di Firenze: trailer e immagini della serie Netflix

Il Mostro di Firenze, lo sconcertante trailer ufficiale della serie Netflix di Stefano Sollima in anteprima a Venezia 2025

La miniserie in 4 episodi sulla storia del Mostro di Firenze arriva col primo traile...
Serie tv netflix ottobre 2025

Serie Netflix novità ottobre 2025: i misteri del Mostro e Liam Hemsworth che diventa The Witcher

Serie tv in uscita a ottobre 2025 su Netflix: scopri tutti i titoli da non perdere t...
Il Mostro, serie TV Netflix di Stefano Sollima

Il Mostro di Firenze torna a terrorizzare l'Italia su Netflix: cosa aspettarsi dalla serie di Stefano Sollima

Arriva su Netflix Il Mostro, la nuova serie TV di Stefano Sollima che torna a raccon...
Mostro di Firenze

Mostro di Firenze, svolta incredibile sul caso che ha ispirato la serie Netflix: cosa è stato scoperto

Sulla storia del Mostro di Firenze, che presto diventerà una mini-serie, stanno emer...
Non uccidere con Miriam Leone su Netflix

Miriam Leone sublime su Netflix: in questa serie noir toglie il respiro

Una thriller psicologico che svela le ombre di una detective tormentata. Miriam Leon...
ACAB, Marco Giallini protagonista della serie in streaming su Netflix

Marco Giallini è più spietato che mai: in questa serie su Netflix il caos regna sovrano

Marco Giallini scuote Netflix: la serie disponibile sulla piattaforma streaming e tr...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Domenico Centamore

Domenico Centamore
Teddy Reno

Teddy Reno
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963