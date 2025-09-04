Il Mostro di Sollima a Venezia: Netflix riapre l’incubo del serial killer che terrorizzò l’Italia intera A Venezia 2025 arriva Il Mostro, la serie Netflix di Stefano Sollima che farà rivivere all'Italia il grande incubo sullo spietato serial killer di Firenze.

Dopo quasi tre anni dall’annuncio, Il Mostro, la serie di Stefano Sollima sul caso del Mostro di Firenze, debutterà su Netflix il 22 ottobre, in occasione del decimo anniversario della piattaforma in Italia. Oggi, invece, la serie verrà presentata alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e, inutile dire, che c’è tanta attesa. Un trailer rilasciato un po’ di tempo fa, ricostruisce la sequenza degli omicidi che hanno segnato la cronaca nera italiana. Vediamo nello specifico di cosa parla questa serie e molto altro ancora.

Il Mostro: trama e cast della serie Netflix di Stefano Sollima

Sicuramente, è una delle pagine di cronaca nera più sconvolgenti che l’Italia ha vissuto e, dopo tanti anni, rivivere quel terrore sarà un colpo al cuore per molti italiani. A Venezia arriva Il Mostro, la serie targata Netflix, di Stefano Sollima e Leonardo Fasoli, un crime drama, ispirato alla storia vera del Mostro di Firenze, il serial killer che tra gli anni ’60 e ’80 uccise coppie appartate nelle campagne toscane. Pur avendo delineato un profilo dell’assassino, uomo destrimane della zona, iposessuale, feticista, con intelligenza media o superiore, l’identità del colpevole rimane sconosciuta.

Otto duplici omicidi in diciassette anni, sempre con la stessa arma: una Beretta calibro 22. Il Mostro di Firenze, primo e più crudele serial killer italiano, è al centro di una delle indagini più lunghe e complesse del Paese. La storia, basata su procedimenti e indagini ancora in corso, esplora i possibili sospetti dal loro punto di vista, ricordando che, alla fine, il mostro potrebbe essere chiunque. Composta da quattro episodi, la serie vede nel cast i seguenti attori: Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis, Giordano Mannu. La serie sarà visibile in streaming su Netflix il 22 ottobre 2025.

La storia vera dietro la serie italiana Netflix

Chiaramente, la serie di Sollima si basa su una storia vera, purtroppo, quella sul cosiddetto "Mostro di Firenze". Tra il 1968 e il 1985, otto coppie furono uccise nelle campagne attorno a Firenze, principalmente mentre si appartavano in auto. Gli omicidi seguivano uno schema preciso: le coppie venivano uccise con una pistola Beretta calibro 22 e, in alcuni casi, le donne subivano mutilazioni post-mortem. Le indagini partirono subito, ma il caso rimase irrisolto per anni. Nel 1994, Pietro Pacciani fu arrestato e condannato in primo grado, ma assolto in appello nel 1996 per insufficienza di prove; morì nel 1998 senza condanna definitiva. Nel 2000, due suoi presunti complici, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, furono condannati per quattro degli otto delitti.

Nel 2008, Francesco Calamandrei fu processato e assolto. Nel tempo sono emerse diverse ipotesi sul movente e sull’identità del Mostro: alcuni suggeriscono motivazioni esoteriche o rituali legati a sette, altri ipotizzano che possa esserci stata più di una persona coinvolta. Sono state esplorate anche piste legate a un mandante, senza risultati concreti. Il caso è stato riaperto più volte. Nel 2022, il ritrovamento di un DNA sconosciuto su un proiettile ha riacceso le speranze di identificare finalmente l’autore degli omicidi, ma al momento il mistero rimane irrisolto.

