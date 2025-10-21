Trova nel Magazine
Il Mostro, la cronaca nera italiana sbarca in streaming e sconvolge tutti: cosa sappiamo sulla serie

La terribile storia degli omicidi del Mostro di Firenze approda su Netflix e ci racconta tutto sul primo serial killer italiano.

Il Mostro, la serie Netflix disponibile dal 22 ottobre, ci porta tra il 1968 e il 1985, quando otto coppie furono sorprese mentre erano appartate nelle campagne fiorentine e poi uccise: non una miniserie qualsiasi, ma la cronaca nera italiana raccontata con il ritmo di un crime thriller internazionale.

Netflix porta sullo schermo una delle storie criminali più famose e controverse d’Italia, tra colpi di scena, indizi contraddittori e misteri mai chiariti, e ci mostra come le indagini siano state complesse, intricate e spesso frustranti. Non avremo soluzioni facili, ma verremo immersi nei documenti e nelle testimonianze dell’epoca.

Composto da 4 episodi intensi, Il Mostro, prova a ricostruire i delitti, i sospetti, le indagini e i protagonisti di questa vicenda inquietante. Gli spettatori non troveranno sensazionalismi gratuiti, ma un racconto avvincente e dettagliato. Ma se vuoi scoprire di più trovi tutti i dettagli nel Video!

