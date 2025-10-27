Il Mostro, il finale della serie Netflix svela indizi segreti: fan pronti per una possibile seconda stagione
L'agghiacciante serie sul Mostro di Firenze chiude con un finale aperto che svela nuovi indizi e prepara il terreno a una possibile seconda stagione su Netflix.
Chi l’ha vista lo sa bene: la serie uscita cinque giorni fa su Netflix è senza dubbio tra le più inquietanti e disturbanti mai realizzate. Il Mostro, la nuova produzione di Stefano Sollima, racconta la storia di uno dei criminali più spaventosi d’Italia, autore tra il 1968 e il 1985 di otto duplici omicidi in Toscana. In totale, sedici vittime, uccise con un calibro 22 e proiettili Winchester serie H, mai rinvenuti. Ma, quello che in molti hanno notato, è che non c’è stato alcun finale conclusivo, anzi tutt’altro. A quanto pare, proprio questo spiraglio fa sperare (e pensare) a una possibile seconda stagione. Ma cerchiamo di capirci di più facendo un po’ di chiarezza.
Il Mostro, la seconda stagione della serie si farà?: Com’è finita la prima
Questo paragrafo potrebbe contenere SPOILER, ATTENZIONE. Inutile negarlo, negli ultimi giorni in molti si sono chiesti (e continuano a chiedersi) se ci sarà una seconda stagione de Il Mostro, su Netflix, o se la serie sul Mostro di Firenze si conclude qui. La storia ripercorre diciassette anni di terrore e indagini sugli otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985, concentrandosi sulle giovani coppie uccise nelle campagne intorno a Firenze. La serie parte dal duplice omicidio del 1982 di Paolo Mainardi e Antonella Minervini e torna poi al caso del 1968 di Antonio Lo Bianco e Barbara Locci; esplora la pista sarda e mostra i primi sospetti su Francesco Vinci, Salvatore Vinci e Giovanni Mele. La narrazione si chiude senza un colpevole ufficiale, anche se molti indizi fanno pensare a Salvatore Vinci. Nel finale, Salvatore scompare e riappare misteriosamente, e la serie introduce Pietro Pacciani tramite una lettera anonima alla polizia, lasciando aperta la possibilità a nuovi episodi incentrati su di lui e sui suoi complici.
L’assenza di un colpevole, fa pensare, quindi a una possibile seconda stagione ma, restano solo ipotesi poiché al momento, non ci sono conferme ufficiali su una nuova stagione. La produzione, infatti, non ha né annunciato né smentito il progetto, e il pubblico che ha seguito la vicenda non attende altro che nuovi aggiornamenti.
Il cast della serie e dove vedere Il Mostro in streaming
La serie, uscita in streaming sulla piattaforma Netflix il 22 ottobre 2025, dove potete vederla tuttora, vede nel cast i seguenti attori: Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis, Giordano Mannu. Se non l’avete ancora vista e volete farlo, ci auguriamo che voi siate tipi ‘duri di stomaco’ o che almeno, abbiate un’interesse particolare per queste storie macabre.
