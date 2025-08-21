Il Mostro di Firenze, lo sconcertante trailer ufficiale della serie Netflix di Stefano Sollima in anteprima a Venezia 2025
La miniserie in 4 episodi sulla storia del Mostro di Firenze arriva col primo trailer ufficiale prima dell'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia
Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale de Il Mostro, la serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, e creata da Leonardo Fasoli e Sollima stesso, basata sul famoso fatto di cronaca nera del Mostro di Firenze. La serie sarà presentata in anteprima fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, prima di arrivare solo su Netflix dal 22 ottobre, in concomitanza con il 10° anniversario dell’arrivo del servizio di streaming in Italia. Nel cast Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.
La trama e il trailer ufficiale de Il Mostro di Stefano Sollima in anteprima a Venezia
Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma, una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: il Mostro di Firenze. Questa storia è stata ricostruita sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque.
Il caso che sconvolto l’Italia tra anni 60 e 80
Con queste parole, il regista Stefano Sollima presenta Il Mostro: "L’orrore, per essere davvero raccontato, va attraversato, non aggirato e la storia, per arrivare con chiarezza, senza sposare una tesi, deve cominciare dall’inizio. Riportare con onestà, con rispetto e con rigore deve ancora avere un senso. Non per risolvere, non per capire, ma solo per ricordare. Un modo per restare accanto a chi è rimasto lì, per sempre nella notte".
Composta da quattro episodi, la serie ritorna alle origini del caso del Mostro di Firenze a partire dalla prima indagine, ricostruendo una delle inchieste più lunghe e controverse della storia italiana. Un racconto che attraversa documenti, ipotesi e piste ancora oggi oggetto di dibattito, ripercorrendo nel particolare quella nota come "pista sarda". Di seguito vi lasciamo le immagini del trailer de Il Mostro.
