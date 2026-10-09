Il Mostro di Firenze, Sollima torna sul caso Pacciani e sul mistero che l’Italia non ha mai risolto: spunta un dettaglio inquietante nella seconda stagione Pacciani, il processo e i dubbi mai svaniti: la stagione 2 della serie di Stefano Sollima riporta in scena uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Chi era davvero Pietro Pacciani? E quanto sappiamo, ancora oggi, del caso de Il Mostro di Firenze? Sono le domande da cui riparte Stefano Sollima, alle prese con la seconda stagione di Il Mostro, la serie Netflix dedicata a uno dei gialli più inquietanti della storia italiana. Dopo il successo internazionale del primo capitolo, il regista concentra il racconto sulla figura del contadino toscano, tra processi, indizi controversi e piste investigative che non hanno mai dissipato tutti i dubbi. Una ricostruzione che potrebbe approfondire aspetti poco conosciuti di una vicenda ancora senza una verità definitiva.

Il Mostro di Firenze, il caso Pacciani torna su Netflix nella stagione 2 della serie di Stefano Sollima

Intervistato da Variety, Stefano Sollima ha illustrato le scelte narrative del nuovo capitolo de Il Mostro, la miniserie Netflix che ripercorre uno dei casi criminali più controversi della storia italiana, quello legato al Mostro di Firenze. Dopo aver approfondito la cosiddetta pista sarda, il regista concentra l’attenzione su Pietro Pacciani e sui suoi presunti complici, conosciuti dalla stampa come i "Compagni di merenda": "Nella prima parte, abbiamo trattato la cosiddetta "pista sarda". Siamo partiti da due importanti indagini e abbiamo esaminato tutti coloro che sono stati accusati, processati e imprigionati nel corso dei decenni con il sospetto di essere il Mostro. Ora, questa seconda parte si concentra su Pietro Pacciani e i suoi cosiddetti "Compagni di Spuntino", come li hanno soprannominati i media."

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La narrazione attraversa decenni di indagini, processi e ipotesi investigative legate agli otto duplici omicidi che terrorizzarono la Toscana tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Ottanta. Pacciani, condannato in primo grado e successivamente assolto, morì nel 1998 prima di poter affrontare un nuovo processo, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla vicenda.

Pietro Pacciani e Il Mostro di Firenze, una ricostruzione tra documenti e interrogativi irrisolti

Sollima definisce la produzione una serie antologica, nella quale ogni capitolo racconta una fase distinta dell’inchiesta attraverso personaggi e prospettive differenti. La seconda parte approfondisce soprattutto la figura di Pacciani, ricostruendone la storia personale e i rapporti familiari e sociali. Per garantire l’attendibilità del racconto, il regista e i suoi collaboratori hanno consultato gli atti giudiziari e raccolto le testimonianze di persone direttamente coinvolte nelle indagini. L’obiettivo è rappresentare le convinzioni degli investigatori senza trasformare le ipotesi in verità accertate. Come sottolinea Sollima, "Tutto ciò che vedete riflette quanto contenuto negli atti e quanto è realmente accaduto".

La mancanza di una soluzione giudiziaria definitiva impone infatti di mantenere una distinzione netta tra sospetti, ricostruzioni processuali e responsabilità dimostrate: "Il modo in cui viene presentata l’ipotesi investigativa è piuttosto avvincente e sorprendente. C’è tutta una serie di coincidenze. Ma ovviamente, non sono sufficienti a provare la sua colpevolezza. Anzi, sono ancora oggetto di dibattito."

Il Mostro di Firenze, le difficoltà di Sollima

Oltre alla componente investigativa, il progetto vuole esplorare la dimensione psicologica e relazionale dei protagonisti. I rapporti familiari di Pacciani, i legami con i presunti complici e le dinamiche tra i diversi personaggi diventano elementi centrali per comprendere il contesto in cui si sviluppa la vicenda. Per Sollima, la difficoltà maggiore consiste nel trovare un equilibrio tra accuratezza storica e la versione cinematografica, evitando giudizi morali precostituiti: "Bisogna immergersi nella prospettiva degli investigatori. Credere a ciò in cui credevano loro, che è forse la parte più difficile dell’esercizio [per un regista]. In sostanza, si tratta di raccontare le storie delle stesse 16 vittime di violenza, adattandole però ogni volta a un nuovo Mostro. Questo è probabilmente l’aspetto più complesso, perché bisogna assicurarsi che la narrazione sia storicamente accurata, pur mantenendo una struttura cinematografica. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Ma forse la sfida più grande di tutte è stata quella di stare estremamente attenti a non esprimere giudizi morali sulla storia o su nessuno dei personaggi rappresentati."

La serie non intende soltanto ricostruire una lunga caccia al responsabile, ma mostrare come, nel corso delle indagini, siano emerse teorie diverse, ciascuna sostenuta da elementi ritenuti convincenti in determinati momenti.

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