Non solo Il Mostro di Firenze su Netflix, tutti i film, i programmi e le serie TV che raccontano la storia di Pacciani su RaiPlay

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

RaiPlay

CONDIVIDI

Dopo il clamore suscitato dalla recente serie Il Mostro di Firenze su Netflix, che in molti hanno visto, l’interesse per uno dei casi più inquietanti della cronaca italiana è tornato altissimo. Proprio per questo, vogliamo dirvi che se volete continuare ad informarvi guardando altro sullo spietato ‘killer delle coppie’, su RaiPlay vi sono altri titoli che, sotto aspetti diversi, provano a raccontare la figura di Pietro Pacciani e il mistero che da tanti anni lo circonda. Film, programmi, serie, insomma, ci sono diverse cose a cui potrete accedere gratuitamente. Vediamo insieme i dettagli.

Film, programmi e serie: i titoli disponibili su RaiPlay sul Mostro di Firenze

Il 22 ottobre scorso, su Netflix ha debuttato Il Mostro di Firenze, la serie di Stefano Sollima e Leonardo Fasoli, ispirata alla vera storia del serial killer che, tra gli anni ’60 e ’80, uccise coppie appartate nelle campagne toscane. Inutile dire che, la visione di questa serie ha sorpreso in tanti per il modo in cui è stata realizzata. E proprio su questa scia, è giusto che sappiate che su RaiPlay vi sono diversi titoli, tra film, programmi e serie, che parlano proprio della figura di Pietro Pacciani. Ecco un piccolo elenco:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace: bugie e verità

Il documentario Bugie e verità, prodotto da Rai Documentari in collaborazione con Verve Media Company e diretto da Alessandro Galluzzi, ricostruisce la vicenda dei delitti del Mostro di Firenze, otto duplici omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 nella provincia fiorentina. In 133 minuti, l’opera mette a confronto le evidenze investigative e processuali con le zone d’ombra ancora irrisolte, analizzando i delitti, le scene del crimine, le prove balistiche e i "silenzi" (omissioni, depistaggi e piste alternative) che hanno accompagnato l’inchiesta. L’obiettivo non è solo ripercorrere i fatti noti, ma anche evidenziare le menzogne, le omissioni e le domande ancora aperte su uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana.

FarWest ‑ Pietro Pacciani: è lui il Mostro di Firenze?

Puntata del programma FarWest sul caso Pacciani come possibile autore dei delitti nel ruolo del Mostro di Firenze, ambientata nelle campagne di San Casciano Val di Pesa, con particolare attenzione al ritrovamento di un concorso nel giardino di Pacciani, considerato dagli inquirenti una prova.

FarWest ‑ Mostro di Firenze: c’è un altro sospettato

In questo episodio di FarWest si riapre il caso del Mostro di Firenze, mettendo in discussione il ruolo di Pacciani e dei "compagni di merenda" e presentando piste alternative, tra cui un rapporto dei Carabinieri poco considerato che indica un sospettato diverso. L’episodio evidenzia le numerose zone d’ombra ancora presenti e il fatto che Pacciani non sia universalmente ritenuto colpevole.

Un giorno in pretura ‑ Pietro Pacciani

La puntata ripercorre le vicende giudiziarie di Pacciani, agricoltore toscano sospettato di essere collegato al Mostro di Firenze, soffermandosi sul suo percorso processuale, interrotto dalla sua morte, e sul contesto familiare e sociale in cui emerse il suo nome.

Telefono Giallo ‑ Il Mostro di Firenze

Episodio storico di Telefono Giallo sul Mostro di Firenze, che ripercorre gli otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985. Pacciani è presentato come sospettato, inserito nel quadro generale del caso, e offre un esempio di copertura televisiva d’epoca con lo stile degli anni ’80.

Dove vedere questi titoli in streaming

Tutti i titoli che vi abbiamo suggerito li trovate in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Inoltre, se desiderate guardare la serie di Sollima, Il Mostro di Firenze, la trovate su Netflix.

Potrebbe interessarti anche