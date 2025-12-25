Su RaiPlay non c'è solo Il mio desiderio di Natale: i film da scoprire per vivere la magia delle feste
Cinque film di Natale poco conosciuti su RaiPlay: storie romantiche, familiari e sorprendenti da riscoprire durante le feste, tra neve, sentimenti e magia.
Il Natale è il momento perfetto per lasciarsi avvolgere da storie calde e rassicuranti, magari andando oltre i titoli più inflazionati. Su RaiPlay si nasconde una piccola selezione di film natalizi meno noti, ma capaci di emozionare e sorprendere. Racconti che arrivano da luoghi lontani, famiglie imperfette, amori inattesi e seconde possibilità. Pellicole ideali per chi ama il clima delle feste ma cerca qualcosa di diverso dal solito.
Un Natale tra i fiordi
Tra paesaggi innevati e tradizioni nordiche, Un Natale tra i fiordi porta lo spettatore in Norvegia insieme a JJ, una studentessa americana che sta attraversando un momento delicato della sua vita. La perdita della nonna l’ha lasciata smarrita e in cerca di nuove ispirazioni, sia personali che accademiche. Il viaggio diventa così un’occasione di rinascita, grazie all’incontro con Henrik, un ragazzo del posto che la introduce alle usanze natalizie locali, tra leggende sui troll e preparativi familiari per un matrimonio imminente. In questo contesto suggestivo, JJ ritrova sé stessa e apre il cuore a un sentimento autentico, riscoprendo il valore delle radici e delle connessioni umane.
La cena di Natale
Al centro del racconto c’è la famiglia Scagliusi, riunita per la vigilia di Natale, con tutte le tensioni e i non detti che emergono inevitabilmente attorno alla tavola. Chiara, incinta, è alle prese con dubbi e paure legate al compagno Damiano, interpretato da Riccardo Scamarcio. Intanto, l’amore mai sopito tra Don Mimì e Ninella riaccende vecchie ferite, mentre altri personaggi affrontano scelte di vita importanti. Una commedia corale che mescola ironia, sentimenti e verità scomode, restituendo un Natale realistico e imperfetto.
Il mio desiderio per Natale
Questo film racconta la determinazione di Jessica Morgan, un’avvocatessa pronta a tutto pur di salvare lo storico ristorante di famiglia, lo Starlight Café. Quando il locale rischia di essere demolito, Jessica accetta un accordo insolito con William Holt, il figlio del potente immobiliarista responsabile del progetto. Per una settimana, fino a Natale, lei diventa la sua assistente personale, aiutandolo a ripulire la sua immagine. Quello che nasce come un patto di convenienza si trasforma lentamente in qualcosa di più profondo.
Un Natale non proprio regale
In questa commedia romantica dal sapore fiabesco, la protagonista Charlotte è una giornalista di gossip decisa a ottenere l’intervista della vita. Il suo obiettivo è un conte misterioso che da anni si sottrae ai riflettori. Per evitare scandali, la famiglia reale decide di inscenare una farsa, affidando il ruolo del nobile a un semplice giardiniere del castello. Charlotte, ignara dell’inganno, si avvicina al falso conte per lavoro, ma tra i due nasce un sentimento autentico che complica tutto. Un film leggero e divertente che gioca con le apparenze e dimostra come l’amore sappia ribaltare ogni piano.
Una renna sotto l’albero
Molly è una donna totalmente assorbita dalla carriera e poco incline allo spirito natalizio. Quando il suo ufficio chiude all’improvviso, vince per caso un concorso radiofonico che le regala un soggiorno in un suggestivo lodge immerso nella neve. Lì incontra Jared, anche lui vincitore del premio e altrettanto scettico sul Natale. Una tempesta di neve li costringe a restare isolati, senza tecnologia, spingendoli a condividere tempo, racconti e fragilità. Tra attività forzatamente rallentate e atmosfere intime, entrambi riscoprono il valore delle feste e degli affetti, lasciando spazio a un sentimento inatteso. Un film semplice ma efficace, perfetto per entrare nel clima natalizio
