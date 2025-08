Il mio anno a Oxford, le differenze tra il libro e il film Netflix fanno infuriare i fan: perché il finale è diverso Il mio anno a Oxford, il film di Netflix presenta molte differenze rispetto al romanzo e il finale, in particolare, fa infuriare i fan

È arrivato sulla piattaforma Netflix il 1° agosto, e in pochi giorni ha già raggiunto in primo posto nella classifica dei film: stiamo parlando de Il mio anno a Oxford, pellicola che vede protagonisti Sofia Carson e Corey Mylchreest in un’affascinante storia d’amore. Come spesso accade per queste storie d’amore proiettate sul piccolo schermo, anche Il mio anno a Oxford è l’adattamento cinematografico di un romanzo, nello specifico di Julia Whelan, e anche questo film presenta alcune differenze con l’originale.

Attenzione SPOILER!

Il mio anno a Oxford, le differenze tra libro e romanzo

Partiamo col nome della protagonista: nel romanzo si chiama Eleanor Duran (Ella) ed è originaria dell’Ohio, nel film invece il nome è Anna De La Vega e arriva da New York. Le origini totalmente diverse portano anche la protagonista ad avere un atteggiamento e comportamento differente.

Altro cambiamento rispetto al libro è la presenza del padre: nel libro, infatti, l’uomo è morto in un incidente, cosa che segna la protagonista profondamente. Nel film, invece, l’uomo è vivo. Proprio sul padre morto si concentra una conversazione importante che Eleanor e Jamie hanno durante un giro in barca, nel libro. Nel film, invece, la gita in barca vede Anna e i suoi amici.

Una differenza importante sta invece negli obiettivi lavorativi di Anna. Nel romanzo, la protagonista ambisce ad entrare nel mondo della politica, nel quale è comunque già immersa per interesse. In Inghilterra, viene allora scelta per una campagna elettorale. Nel film, invece, Anna ha già ottenuto un’importante offerta di lavoro per una multinazionale della finanza negli Stati Uniti.

Un piccolo cambiamento, che molti lettori del romanzo de Il mio anno a Oxford hanno notato, è nel nome del fratello di Jamie, che da Oliver diventa Eddie, che il protagonista maschile ha perso. Il che ha portato alla nascita di un rapporto ambiguo con la sua fidanzata, Cecilia.

Le differenze nel finale di Il mio anno a Oxford: perché è diverso

E arriviamo così al finale, che (attenzione spoiler!) riserva allo spettatore più che al lettore grande dolore. Sì, perché pur partendo dagli stessi presupposti, la storia si conclude in modo totalmente diverso. La protagonista scopre, infatti, che Jamie è un malato terminale, che ha però deciso di non curarsi per vivere al meglio gli ultimi giorni che gli rimangono. Ma se nel libro Jamie si sottopone ad una cura sperimentale, riuscendo così a fare un bellissimo viaggio in Europa con la protagonista, nel film lui muore e le immagini nel viaggio sono soltanto proiezioni ad occhi aperti della protagonista.

