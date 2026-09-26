Alessandra Mastronardi torna in TV e Pif va in tilt per lei: la coppia inaspettata a Roma
L'attrice si prepara a tornare in TV accanto a Pif in un film, targato Amazon Prime Video, che mostra come i sentimenti siano talvolta difficili da gestire
Gestire la vita sentimentale come se fosse un dibattito parlamentare: parte da questa brillante idea Il Ministero dell’Amore, l’attesa pellicola Prime Original diretta dalla coppia Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, che ritrova sullo schermo un’amata stella italiana: Alessandra Mastronardi. I due autori – celebri per aver firmato successi come Boris e Ogni maledetto Natale – si sono ispirati a Stare meglio oggi, lo spettacolo teatrale ideato dallo stesso Ciarrapico nel 2013.
Alessandra Mastronardi e Pif sono una coppia in ‘stallo’ ne Il Ministero dell’Amore’
Il film vede Pif nei panni di Aldo, esperto reporter di cronaca politica a Roma. Se nella sfera professionale muoversi tra leggi e intrighi istituzionali è per lui un gioco da ragazzi, la vera complessità si nasconde nella sua testa. Il suo universo emotivo è infatti amministrato da un ipotetico "esecutivo" personale che governa ogni sentimento emanando decreti e norme. Quando però il legame con la partner Claudia (Alessandra Mastronardi) entra in stallo, l’intero assetto affettivo di Aldo va improvvisamente in cortocircuito.
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Il cast del film, l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma e quando esce su Prime Video
Ad arricchire il progetto c’è una folta squadra di attori amatissimi dal grande pubblico. Accanto ai protagonisti recitano Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Angela Finocchiaro, Ninni Bruschetta, Fabio Balsamo e Andrea Pennacchi. Il cast comprende inoltre Federico Cesari, Carlo De Ruggieri, Massimo De Lorenzo, Leonardo Lidi, Cristina Pellegrino, Daniele Natali, Luca Amorosino, Giampiero Judica, Lucio Patanè e Thomas Trabacchi.
Coprodotto da Amazon MGM Studios e Ideacinema (con i produttori Claudio, Federico e Jacopo Saraceni), il titolo è stato presentato attraverso la locandina e un breve teaser. L’anteprima mondiale si terrà alla Festa del Cinema di Roma (dal 13 al 25 ottobre) nella selezione Grand Public, mentre l’uscita ufficiale sulla piattaforma Prime Video è fissata per il 18 dicembre in tutto il mondo. La sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma è lo spazio non competitivo dedicato alle opere destinate al grande pubblico, che uniscono qualità d’autore e forte attrattiva popolare.
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