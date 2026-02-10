'Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich' è pronta per lasciare il segno su Rai 1: quando lo sport diventa memoria e riscatto Sport, identità e resilienza in un racconto che parla di riscatto personale e collettivo per non dimenticare la storia del campione e quella del nostro Paese.

Il 10 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1, arriva un appuntamento televisivo che unisce sport, storia e memoria: Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, un tv movie biografico dedicato a uno dei più grandi campioni italiani di sempre e alla sua incredibile vita umana oltre che sportiva.

La fiction – diretta da Alessandro Casale, è ispirata al libro autobiografico ‘Memorie di un marciatore‘, scritto dallo stesso Pamich nel 2016, intreccia la memoria storica italiana con le vicende personali di un protagonista che ha vissuto in prima persona eventi drammatici come l’esodo.

Sport, identità e resilienza si fondono in un racconto che parla di riscatto personale e collettivo, ma anche dell’importanza di non dimenticare la storia di chi ha dovuto ricostruire la propria vita da zero. Tutta la trama, il significato e le curiosità sul film, le trovate nel Video!

