Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

'Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich' è pronta per lasciare il segno su Rai 1: quando lo sport diventa memoria e riscatto

Sport, identità e resilienza in un racconto che parla di riscatto personale e collettivo per non dimenticare la storia del campione e quella del nostro Paese.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il 10 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1, arriva un appuntamento televisivo che unisce sport, storia e memoria: Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, un tv movie biografico dedicato a uno dei più grandi campioni italiani di sempre e alla sua incredibile vita umana oltre che sportiva.

La fiction – diretta da Alessandro Casale, è ispirata al libro autobiograficoMemorie di un marciatore‘, scritto dallo stesso Pamich nel 2016, intreccia la memoria storica italiana con le vicende personali di un protagonista che ha vissuto in prima persona eventi drammatici come l’esodo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sport, identità e resilienza si fondono in un racconto che parla di riscatto personale e collettivo, ma anche dell’importanza di non dimenticare la storia di chi ha dovuto ricostruire la propria vita da zero. Tutta la trama, il significato e le curiosità sul film, le trovate nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Gabriel Garko avvilito: i suoi sforzi sono senza speranze. Perché

Gabriel Garko avvilito: i suoi sforzi sono senza speranze. Perché

Stasera, martedì 10 febbraio 2026, Colpa dei sensi con l'attore piemontese deve fron...
Morbo K, la vera storia della serie su Rai 1

Morbo K, la storia vera che ha ispirato la miniseria su Rai 1: i nostri medici (eroi) che nessuno conosce

La miniserie di Rai 1 in due puntate racconta l’ingegno che salvò moltissime vite da...
Motorvalley, Luca Argentero e Giulia Michelini pronti a sgommare nella serie Netflix: il trailer

Luca Argentero non si ferma: è pronto a sgommare in questa storia di riscatto su Netflix

Sta per scattare il semaforo verde sulla nuova serie Netflix con Luca Argentero: ecc...
Motorvalley in streaming su Netflix

Motorvalley, la nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini: adrenalina, riscatto e motori in pista

Il drama in sei episodi esplora il mondo delle corse automobilistiche tra rivalità, ...
Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi fa perdere la testa in pochi secondi: il viaggio (intenso) di trasformazione nel nuovo film

Claudia Pandolfi torna al cinema nel ruolo di una detenuta in cerca di resilienza ne...
I Play Rocky, Anthony Ippolito sarà il nuovo Rocky Balboa nel film

I Play Rocky, Sylvester Stallone ha dovuto superare molte sfide: il nuovo film della saga nasconde un omaggio

I Play Rocky, il documentario dedicato alla leggenda di Rocky Balboa e a Sylvester S...
Chris Hemsworth soffia il posto a Channing Tatum ed entra nel cast del nuovo film di Matt Ross

La star Marvel si immerge nel mondo della malavita in questo nuovo film: Channing Tatum dimenticato

Chris Hemsworth entra nel cast del nuovo film del regista Matt Ross, Kockroach, pren...
Cuori 3: da oggi su RaiPlay i primi due episodi

Cuori 3 è già su RaiPlay con la prima puntata della fiction Rai: Pilar Fogliati tra amore e scelte dolorose

Cuori 3 arriverà in prima serata su Rai 1 dal primo febbraio, ma i primi due episodi...
Mina Settembre 3, anticipazioni

Fiction Rai, giallo Mina Settembre 4 e Serena Rossi allarma i fan: "Quando potevo girarla?"

La possibilità di rivedere Mina Settembre con una nuova stagione torna improvvisamen...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Alessandro Tedeschi

Alessandro Tedeschi
Noah Schnapp

Noah Schnapp
Alanah Bloor

Alanah Bloor
Pietro Masotti

Pietro Masotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963