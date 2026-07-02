Diego Abatantuono ex rapinatore alla ricerca di lingotti perduti: la follia de Il Malloppo nel primo trailer ufficiale
Assieme a lui il Mago Forest e Max Angioni in una crime comedy pronta a far sbellicare il pubblico dalle risate e diretta da Volfango De Biasi
È uscito da pochissimo il primo trailer de Il Malloppo, nuova crime comedy diretta da Volfango De Biasi e con protagonisti Diego Abatantuono, il Mago Forest e Max Angioni. Nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 3 settembre per Vision Distribution, nel cast vanta anche Maria Amelia Monti, Irene Girotti, Antonio Catania, Paola Sambo e Bebo Storti. Come sempre vi lasciamo il trailer de Il Malloppo con Diego Abatantuono linkato in calce a questo articolo.
Il primo trailer ufficiale de Il Malloppo con Diego Abatantuono
Come si intuisce dal trailer, la trama de Il Malloppo segue le vicende di Michele Ragusa (Michele Foresta), un investigatore privato senza un soldo e tutt’altro che brillante, più abituato a occuparsi di "corna e gattini" che di vere indagini criminali. Tra una ricerca e l’altra, approfitta spesso dell’ospitalità dell’amico Diego Viani (Diego Abatantuono), ex rapinatore che gestisce un’osteria. Quando un misterioso bottino di lingotti d’oro sparito negli anni Ottanta riporta a galla il passato criminale di Diego, Michele decide di aiutarlo. Insieme al suo improbabile e non retribuito tirocinante Alex (Max Angioni), si ritrova coinvolto in un’indagine rocambolesca fatta di equivoci, vecchi complici, segreti sepolti e continui colpi di scena. Tra inseguimenti, imprevisti e situazioni al limite dell’assurdo, i due protagonisti dovranno districarsi in un mistero che sembrava dimenticato da oltre trent’anni, scoprendo che anche i detective più inadeguati possono trasformarsi, loro malgrado, in improbabili eroi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il cast de Il Malloppo e quando esce al cinema
La sceneggiatura de Il Malloppo è firmata dallo stesso regista, Volfango De Biasi, insieme a Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi, Irene Girotti e Salvo Di Paola. La fotografia è affidata a Roberto Forza, la scenografia a Ivana Gargiulo, i costumi a Giovanni Schiera e il montaggio a Stefano Chierchiè. Come produttore esecutivo troviamo Francesca Carravieri.
Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in associazione con Vision Distribution e in in collaborazione con SKY. Il Malloppo è realizzato con il supporto della Emilia-Romagna Film Commission. Nel cast, oltre ai già citati Abatantuono, Foresta e Angioni, troviamo Maria Amelia Monti, Irene Girotti, Antonio Catania, Paola Sambo e Bebo Storti. Il Malloppo esce al cinema il prossimo 3 settembre: vi lasciamo qui sotto linkato il primo trailer ufficiale del film. Se volete rimanere aggiornati su tutte le prossime novità legate al nuovo film con Diego Abatantuono, non vi resta che continuare a leggerci su queste pagine.
Potrebbe interessarti anche
Netflix, Outer Banks arriva alla sua conclusione: l'esplosivo trailer della stagione finale
I Pogue giurano vendetta per la morte del loro amico JJ e partono per in missione pe...
È l'horror più atteso del 2026: i licantropi stanno per invadere i cinema italiani
Robert Eggers, acclamato regista di Nosferatu, The Northman e The Lighthouse, sta pe...
Netflix, La casa nella prateria: la famiglia Ingalls si mostra nell'ultimo trailer del remake della storica serie
Il Colosso dello streaming è pronto a dare in pasto ai suoi abbonati il remake de La...
Dimenticate Kate Winslet ed Emma Thompson: ecco il trailer del nuovo adattamento di Ragione e sentimento
La star di Nomal People e In nome del cielo sarà protagonista nel film tratto dal pr...
Stasera in tv: oltre a Mondiali e film, c'è l'informazione con 'Quarto Grado' e 'Propaganda Live'
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 12 giugno: Il mam...
I film in TV stasera, serata di classici con Indiana Jones, la Principessa Sissi e Schlinder's List
Una serata con 30 film per tutti i gusti: dall’avventura cult I predatori dell’arca ...
Nord Sud Ovest Est, il teaser trailer e la fine della leggenda degli 883 dopo la sofferta separazione nella serie Sky Original
La seconda stagione della serie di Sydney Sibilia sarà anche l'ultima, e concluderà ...
Stasera in tv: De Martino apre la sfida, Valentina Persia provoca sul Nove
Cosa vedere oggi? Harrison Ford guida il dramma Destini incrociati su La7, mentre la...