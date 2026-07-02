Diego Abatantuono ex rapinatore alla ricerca di lingotti perduti: la follia de Il Malloppo nel primo trailer ufficiale Assieme a lui il Mago Forest e Max Angioni in una crime comedy pronta a far sbellicare il pubblico dalle risate e diretta da Volfango De Biasi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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È uscito da pochissimo il primo trailer de Il Malloppo, nuova crime comedy diretta da Volfango De Biasi e con protagonisti Diego Abatantuono, il Mago Forest e Max Angioni. Nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 3 settembre per Vision Distribution, nel cast vanta anche Maria Amelia Monti, Irene Girotti, Antonio Catania, Paola Sambo e Bebo Storti. Come sempre vi lasciamo il trailer de Il Malloppo con Diego Abatantuono linkato in calce a questo articolo.

Il primo trailer ufficiale de Il Malloppo con Diego Abatantuono

Come si intuisce dal trailer, la trama de Il Malloppo segue le vicende di Michele Ragusa (Michele Foresta), un investigatore privato senza un soldo e tutt’altro che brillante, più abituato a occuparsi di "corna e gattini" che di vere indagini criminali. Tra una ricerca e l’altra, approfitta spesso dell’ospitalità dell’amico Diego Viani (Diego Abatantuono), ex rapinatore che gestisce un’osteria. Quando un misterioso bottino di lingotti d’oro sparito negli anni Ottanta riporta a galla il passato criminale di Diego, Michele decide di aiutarlo. Insieme al suo improbabile e non retribuito tirocinante Alex (Max Angioni), si ritrova coinvolto in un’indagine rocambolesca fatta di equivoci, vecchi complici, segreti sepolti e continui colpi di scena. Tra inseguimenti, imprevisti e situazioni al limite dell’assurdo, i due protagonisti dovranno districarsi in un mistero che sembrava dimenticato da oltre trent’anni, scoprendo che anche i detective più inadeguati possono trasformarsi, loro malgrado, in improbabili eroi.

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Il cast de Il Malloppo e quando esce al cinema

La sceneggiatura de Il Malloppo è firmata dallo stesso regista, Volfango De Biasi, insieme a Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi, Irene Girotti e Salvo Di Paola. La fotografia è affidata a Roberto Forza, la scenografia a Ivana Gargiulo, i costumi a Giovanni Schiera e il montaggio a Stefano Chierchiè. Come produttore esecutivo troviamo Francesca Carravieri.

Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in associazione con Vision Distribution e in in collaborazione con SKY. Il Malloppo è realizzato con il supporto della Emilia-Romagna Film Commission. Nel cast, oltre ai già citati Abatantuono, Foresta e Angioni, troviamo Maria Amelia Monti, Irene Girotti, Antonio Catania, Paola Sambo e Bebo Storti. Il Malloppo esce al cinema il prossimo 3 settembre: vi lasciamo qui sotto linkato il primo trailer ufficiale del film. Se volete rimanere aggiornati su tutte le prossime novità legate al nuovo film con Diego Abatantuono, non vi resta che continuare a leggerci su queste pagine.

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