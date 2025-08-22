Il Mago di Oz diventa un film horror: le prime immagini di Wicked of Oz mostrano Dorothy tra sangue, zombie e orchi
Il Mago di Oz trasforma il famoso classico per bambini in un inferno horror: Dorothy affronta cannibali, spaventapasseri assassini e un mondo crudo senza pietà.
Gli appassionati di classici saranno felici di questa notizia: il celebre classico della letteratura Il Mago di Oz, scritto da Frank L. Baum, diventerà un inquietante film horror, intitolato Wicked of Oz. Vi avvisiamo: questa pellicola, che promette sangue e violenza allo stato puro, è adatta ai ‘forti’di stomaco, quindi, se amate le storie agghiaccianti, preparatevi perché vi metterà a dura prova. E così, come accaduto per altri classici, anche questa storia avrà una nuova e inedita rivisitazione. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Wicked of Oz, il film horror basato sul classico della letteratura Il Mago di Oz: cosa sappiamo
Chi non ama gli horror? Non tutti, avete ragione, ma sapere che un celebre classico viene adattato in questa versione è sempre interessante. Il romanzo Il mago di Oz di Frank L. Baum ispira il nuovo horror low budget Wicked of Oz, con una rivisitazione sanguinosa e violenta dei classici. Il film, diretto da Aaron Mirtes, che ha firmato la sceneggiatura con Nathan Illsley basandosi su un’idea di James Cullen Bressack e Scotty Mullen, segue Dorothy Gale (Kenzie Wynne) catapultata in un Oz trasformato in Ooze, dove deve affrontare nemici psicotici come uno Spaventapasseri capace di distruggere crani, un Uomo di latta che colleziona cuori ancora pulsanti, e un Leone codardo. Dorothy lotta con armi improvvisate contro orde di avversari fino allo scontro finale con la sua nemesi, dopo essere arrivata proprio quando Glinda, una cannibale affamata, è pronta a colpire. Nel cast troviamo anche Chelsey Fuller (Glinda), Patrick Sharn (Mago), Destinee Monét (Toto), Zach Lazar Hoffman (Leone codardo), Brad Belemjian (Spaventapasseri) e Carson Butcher (Uomo di latta).
Il produttore Niccolo Messina ha dichiarato: "Il team creativo di Wicked of Oz – i veterani del genere James Cullen Bressack, Scotty Mullen, Tom Malloy e Aaron Mirtes – uniscono dei crediti che spaziano dagli action thriller di Mel Gibson a Sharknado. Insieme al nostro talentuoso cast, il film non offre canzoni o arcobaleni, solo sangue e corpi che si accatastano verso il cielo di Oz. Si tratta di un divertimento feroce per ogni fan del gore". Il film è in post-produzione e arriverà nei cinema a novembre.
Dove vedere in streaming Il Mago di Oz (1939)
Il film del 1939, Il Mago di Oz, è il primo dei quattordici libri di Oz dello scrittore L. Frank Baum, ed è diretto da Fleming. La storia racconta l’incredibile avventura della giovane Dorothy, trasportata nel magico mondo di Oz mentre cerca di salvare il suo cane Totò. Durante il viaggio alla ricerca del Mago che governa il regno, la bambina incontra e si lega allo Spaventapasseri, all’Uomo di Latta e al Leone Codardo. Se desiderate vederlo in streaming, lo trovate sulle piattaforme NOW, Rakuten TV, TimVision, Prime Video ed Apple TV.
