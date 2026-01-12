Il Mago del Cremlino, il trailer del film sulle origini politiche di Putin con Jude Law Il libro di Giuliano da Empoli diventa un film per la regia di Olivier Assayas, presentato allo scorso Festival del cinema di Venezia

Ecco il trailer de Il Mago del Cremlino film tratto dal libro scritto dall’italiano (ma residente a Parigi) Giuliano da Empoli, per la regia del francese Olivier Assayas e con Jude Law, presentato in anteprima all’ultimo Festival del Cinema di Venezia. Della sceneggiatura si è occupato anche Emmanuel Carrère,mentre la produzione è affidata a 01 Distribuition. Vi lasciamo il trailer de Il Mago del Cremlino in calce all’articolo.

Il Mago del Cremlino: il trailer del film su Vladimir Putin con Jude Law

Un viaggio tra storia, politica, sociologia, con il ritmo di un thriller nobile che scava in profondità nella brutalità e nel fascino del potere. L’inquietante parabola politica di Vladimir Putin è raccontata con precisione ne Il Mago del Cremlino, film tratto dal libro di Giuliano da Empoli e diretto da Olivier Assayas. Dai primi anni ’90, con il crollo dell’Unione Sovietica, fino a quindici anni dopo, segue il percorso di Vadim Baranov (Paul Dano), un giovane brillante che cerca la propria strada nel caos di un Paese che cerca di ricostruirsi. Un fittizio spin Doctor della nuova Russia e di Putin, che permette al film di addentrarsi nei meandri del potere e di un regime che ha contribuito a costruire.

L’incredibile cast de Il Mago del Cremlino e quando esce al cinema

I panni del potente autocrate russo, Vladimir Putin, in Il Mago del Cremlino sono vestiti da Jude Law. Come detto, Paul Dano interpreta Vadim Baranov, personaggio inventato da Giuliano da Empoli per il suo libro e ispirato alla figura reale di Vladislav Surkov, ex-consigliere di Putin. Nel ricco cast de Il Mago del Cremlino troviamo anche Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Tom Sturridge e Will Keen. Questi ultimi due intepretano gli oligarchi Dmitrij Sidorov (controparte fittizia di Michail Chodorkovskij) e Boris Berezovskij. Stando a quanto raccolto da Variety, Per interpretare Putin, Jude Law ha preferito usare il proprio accento naturale ed evitare il trucco prostetico, limitandosi al normale trucco e un parrucchino per assomigliargli di più.

L’appuntamento nelle sale cinematografiche per Il Mago del Cremlino è fissato per il 12 febbraio 2026. Vi lasciamo in calce il trailer del film.

