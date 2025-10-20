Il lato oscuro di Brad Pitt: chi è veramente Girato tra New York e il Rhode Island, Vi presento Joe Black unisce romanticismo e metafisica in un classico con Brad Pitt e Anthony Hopkins che scomodo perfino la morte.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Torna in TC Vi presento Joe Black, con Brad Pitt che interpreta Joe, un misterioso giovane che entra nella vita del potente uomo d’affari William Parrish (Anthony Hopkins). In realtà, Joe non è un semplice essere umano: è la Morte in persona, che ha scelto di prendere sembianze umane per capire cosa significhi vivere davvero, nascondendo però il segreto sulla sua vera identità. Durante la sua permanenza sulla Terra, Joe si innamora perdutamente di Susan, la figlia di William, scoprendo sentimenti che mettono in crisi la sua stessa natura. Mentre il tempo di William si avvicina alla fine, il legame tra i tre diventa un intenso viaggio tra vita, amore e accettazione dell’inevitabile destino.

Vi presento Joe Black va in onda stasera stessa, su La 5, alle 21:25. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche