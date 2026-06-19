Il Grinch rispunta dal monte Crumpit: Jim Carrey infrange la sua promessa e torna in un sequel che nessuno credeva possibile Sembrava impossibile, eppure, è ufficiale: il sequel de Il Grinch è in lavorazione e Jim Carrey sarebbe in trattativa per tornare a indossare il costume verde.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è una notizia che farà felici milioni di fan in tutto il mondo: Il Grinch torna al cinema. A distanza di 26 anni dal cult del 2000, Universal e Imagine Entertainment hanno ufficialmente annunciato il sequel del film diretto da Ron Howard, tratto dall’iconico libro del Dr. Seuss. E la domanda che tutti si stanno facendo è una sola: Jim Carrey rimetterà il costume verde? Per ora le trattative sono in corso, ma una cosa è certa: il Natale, ancora una volta, potrebbe non essere al sicuro.

Il Grinch, dopo 26 anni il film cult avrà un sequel: Jim Carrey pronto a tornare

Dopo oltre 25 anni dal successo del film originale, Il Grinch avrà ufficialmente un sequel. Universal e Imagine Entertainment hanno annunciato il progetto, che potrebbe riportare sullo schermo alcune delle figure più importanti del primo capitolo, tra cui Jim Carrey, attualmente in trattative per riprendere il ruolo del celebre personaggio verde. Torneranno inoltre Ron Howard, regista del film del 2000, e il produttore Brian Grazer. La sceneggiatura sarà affidata ad Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, già coinvolti nell’adattamento cinematografico de Il gatto… e il cappello matto del 2003. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama. Il film originale, tratto dall’opera del Dr. Seuss, raccontava la storia del Grinch, una creatura scontrosa che decide di rubare il Natale agli abitanti di Chinonsò, per poi riscoprirne il vero significato.

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Uscito nel 2000, il film fu un enorme successo, incassando quasi 350 milioni di dollari nel mondo e vincendo l’Oscar per il miglior trucco grazie al lavoro di Rick Baker e Gail Rowell-Ryan. Resta da vedere se Jim Carrey accetterà di tornare nel ruolo, considerando che in passato aveva definito molto impegnative le lunghe sessioni di trucco necessarie per trasformarsi nel Grinch. Inoltre, diverse volte ha affermato che non lo avrebbe più fatto. Tuttavia, le moderne tecnologie potrebbero rendere il processo molto più semplice rispetto al passato.

Il Grinch, un capolavoro senza tempo

Almeno una volta nella vita, tutti noi abbiamo visto Il Grinch, anche perché ogni anno, Italia 1 lo trasmette la sera della Vigilia di Natale. A Chinonsò tutti attendono con gioia il Natale, tranne il Grinch, una creatura verde che vive isolata sul Monte Briciolaio con il suo cane Max e che detesta profondamente questa festività. Un giorno decide di scendere in città per combinare qualche dispetto e, mentre crea confusione all’ufficio postale, incontra Cindy Chi Lou, una bambina di sei anni.

Quando la piccola rischia di farsi male cadendo sul nastro trasportatore dei regali, il Grinch la salva, anche se subito dopo la impacchetta come fosse un dono per mantenere il suo atteggiamento scorbutico. Colpita dal suo gesto, Cindy inizia a pensare che non sia così cattivo come tutti credono e decide di scoprire di più sul suo passato. Informandosi tra gli abitanti di Chinonsò, viene così a conoscenza delle ragioni che lo hanno portato a isolarsi dalla comunità.

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