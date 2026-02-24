Il Grande Fratello Vip svolta, svelato il cast in studio: due opinioniste (da paura) e nuova data d’inizio
Giochi ormai fatti per l'edizione 2026 del reality Mediaset. Due sono i nomi 'caldi' che affiancheranno con ogni probabilità Ilary Blasi. E c'è la conferma sulla durata.
Il Grande Fratello Vip 2026 comincia a prendere ufficialmente forma. Mentre Mediaset ha già confermato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, nelle ultime ore sono emersi altri dettagli importanti sul cast in studio, sulla data d’inizio e sulla durata complessiva di questa edizione ‘sui generis’ del reality show. Ecco tutti i dettagli e quello che siamo riusciti a scoprire in merito.
Grande Fratello Vip, la svolta sulle due opinioniste
La grande novità del GF Vip – anticipata già da indiscrezioni ricorrenti – riguarda i nomi delle opinioniste in studio. Sembra proprio che accanto a Ilary Blasi, secondo le voci più insistenti, siederanno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un’accoppiata che promette scintille, con stili comunicativi diversi, personalità forti e un’identica capacità di commentare senza peli sulla lingua le dinamiche all’interno della Casa.
Per la giornalista del Tg5, già opinionista nella diciassettesima e diciottesima edizione del programma, si tratterebbe di un ritorno. Mentre per Selvaggia Lucarelli questo sarebbe un esordio assoluto nel reality di Canale 5. La sua presenza era già stata anticipata da una storia Instagram pubblicata dalla giornalista, nei giorni scorsi, che aveva fatto intuire un suo coinvolgimento nel programma. E a questo punto i dubbi sull’accoppiata restano pochi.
Il cast del GF Vip 2026
Quanto ai concorrenti di questa edizione Vip, le aspettative sono per un cast composto da dieci o dodici partecipanti, in linea con una formula più compatta rispetto alle edizioni passate. Tra i nomi già circolati spiccano l’ex inviato de Le Iene Marco Berry, Francesca Manzini (reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show), Antonella Elia e Adriana Volpe. Dal mondo di Temptation Island dovrebbero poi arrivare Raul Dumitras, Alessia Antonetti e Ary. Mentre nelle ultime ore figurano tra i ‘vipponi’ papabili anche Paola Caruso e Alessandra Mussolini. A completare il quadro, un personaggio misterioso di cui si sa ancora poco, presentato come qualcuno che "farà sognare il pubblico".
Quando inizia e quanto dura il Grande Fratello
Secondo le ultime indiscrezioni, il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe prendere il via martedì 17 marzo con un doppio appuntamento settimanale: una puntata il martedì e una il giovedì. E se le puntate totali saranno dieci, come pare, l’edizione dovrebbe durare poco più di un mese. In questo modo, potrebbe rimanere posto in palinsesto per un’edizione-lampo de L’Isola dei Famosi, prima di passare il testimone all’attesissimo Temptation Island. Una staffetta tra reality che promette di tenere il pubblico incollato alla rete praticamente senza interruzioni. Ma per ulteriori dettagli dovremo attendere conferme dai vertici del Biscione.
