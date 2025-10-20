Il Grande Fratello NIP sta calando a picco: cosa non funziona e perché non piace più
Gli ascolti sono sempre più bassi e il reality di Simona Ventura fatica a decollare: un destino già segnato o si può ancora salvare?
La venticinquesima edizione del Grande Fratello, tornata con la versione NIP e Simona Ventura al timone, era attesa come un rilancio del format storico di Mediaset. Ma i numeri degli ascolti finora raccontano una storia diversa: se l’esordio mostrava qualche speranza, le puntate successive hanno evidenziato un trend in netto calo, che sta suscitando preoccupazione sia fra gli spettatori che in casa Mediaset.
L’alta concorrenza della fiction come Blanca 3 su Rai1, la delusione di chi sperava che il ritorno alle origini del reality potesse essere interessante, l’assenza di picchi emotivi e personaggi riconoscibili, stanno facendo storcere il naso al pubblico. Il formato classico non è necessariamente sbagliato ma appare meno capace di adattarsi alle nuove aspettative, ma se i dati dovessero restare su questi livelli, ci troveremmo davanti a un problema strutturale: il reality fatica a competere con il resto della programmazione televisiva.
Ma cosa si può fare e perché non piace più? Tutte le nostre considerazioni nel Video!
