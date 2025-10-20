Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il Grande Fratello NIP sta calando a picco: cosa non funziona e perché non piace più

Gli ascolti sono sempre più bassi e il reality di Simona Ventura fatica a decollare: un destino già segnato o si può ancora salvare?

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La venticinquesima edizione del Grande Fratello, tornata con la versione NIP e Simona Ventura al timone, era attesa come un rilancio del format storico di Mediaset. Ma i numeri degli ascolti finora raccontano una storia diversa: se l’esordio mostrava qualche speranza, le puntate successive hanno evidenziato un trend in netto calo, che sta suscitando preoccupazione sia fra gli spettatori che in casa Mediaset.

L’alta concorrenza della fiction come Blanca 3 su Rai1, la delusione di chi sperava che il ritorno alle origini del reality potesse essere interessante, l’assenza di picchi emotivi e personaggi riconoscibili, stanno facendo storcere il naso al pubblico. Il formato classico non è necessariamente sbagliato ma appare meno capace di adattarsi alle nuove aspettative, ma se i dati dovessero restare su questi livelli, ci troveremmo davanti a un problema strutturale: il reality fatica a competere con il resto della programmazione televisiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma cosa si può fare e perché non piace più? Tutte le nostre considerazioni nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello reazioni social prima puntata

Grande Fratello, social divisi sul cast di 'casalinghi', ma Simona Ventura piace: "Aria fresca"

La prima puntata del reality ha spopolato sul web dove oltre agli applausi per Super...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Disastro Grande Fratello, il flop ora è clamoroso: la mossa di Mediaset per salvarlo (o cancellarlo)

Il reality show condotto da Simona Ventura è crollato al 14,4% di share e ha ‘smarri...
Grande Fratello

Ascolti tv Grande Fratello, i 3 motivi del crollo: così Simona Ventura è affondata contro Blanca 3 (e ora rischia)

La seconda puntata del reality show di Canale 5 è piombata al 15,5% di share dopo il...
Simona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Grande Fratello 2025, quanto guadagnano i concorrenti Nip: la cifra sorprendente

Nell'edizione di quest'anno i compensi dei partecipanti si sono abbassati notevolmen...
Ascolti 13 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (13 ottobre): incubo Grande Fratello e Simona Ventura crolla, sale Giletti

Il reality di Canale 5 crolla sotto i due milioni di spettatori, certezza Blanca (23...
Stasera in TV (29 settembre), Maria Chiara Giannetta ha un lato oscuro. E torna il Grande Fratello (con gli sconosciuti)

Stasera in TV (29 settembre), Maria Chiara Giannetta ha un lato oscuro. E torna il Grande Fratello (con gli sconosciuti)

Cosa vedere stasera, lunedì 29 settembre 2025, in TV? Riparte Blanca e si scontra su...
Simona Ventura - Grande Fratello 2025

Grande Fratello, cast ‘ridotto’ e prima bufera: “Concorrenti squalificati prima del via”. Il retroscena: chi sono

Stando alle ultime indiscrezioni a varcare l’iconica porta rossa del reality show di...
Ascolti 6 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (6 ottobre): crollo Grande Fratello e Simona Ventura sprofonda, Scotti risponde e De Martino perde terreno

Il reality show di Canale 5 cala al 15,5% di share, vince Blanca (23,8%), La Ruota a...
Simona Ventura e Corrado Augias

Programmi tv, cosa vedere oggi 20 ottobre, Corrado Augias scomoda Trump contro Simona Ventura: che succede

Tre programmi, tre mondi diversi: tra le emozioni di Blanca, le riflessioni di La to...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Rasha Younes

Rasha Younes
Flaminia Romoli

Flaminia Romoli
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963