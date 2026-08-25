Il Giovane Montalbano, Riondino non stanca mai: “Meriti le nuove puntate”. Ma il suo segreto è “la Livia più brava di sempre” La replica della prima puntata della seconda stagione è stata un altro successo soprattutto sui social, dove anche Sarah Felberbaum ha ricevuto gli applausi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Giovane Montalbano continua a sorprendere anche in replica e si conferma uno dei piccoli ‘cult’ della televisione d’agosto. Dopo il 20,6% di share conquistato la scorsa settimana negli ascolti tv (contro il 12,8% della concorrenza di Canale 5 con Scherzi a Parte), Rai 1 ha scelto di proseguire con la seconda stagione, inizialmente destinata a non essere trasmessa. Una decisione applaudita da moltissimi spettatori, come testimoniato dal successo della prima puntata sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Il giovane Montalbano, Riondino icona e una Livia sempre più protagonista

Ieri lunedì 24 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda ‘L’uomo che andava appresso ai funerali’, l’episodio che segna l’inizio della seconda stagione de Il giovane Montalbano. La prima puntata (in replica) della seconda stagione ha riportato al centro Michele Riondino nei panni del giovane Salvo Montalbano, ancora una volta sommerso dagli elogi del pubblico. Questa volta, tuttavia, a conquistare il pubblico è stata anche Sarah Felberbaum, la Livia Burlando della serie nata dai romanzi di Andrea Camilleri, che nella puntata deve fare i conti con sospetti e incomprensioni nel rapporto con il commissario. Telefonate furtive, atteggiamenti sfuggenti e un umore insolito alimentano i dubbi di Salvo, impegnato contemporaneamente nell’indagine sull’omicidio di Pasqualino Cutufà. La sottotrama sentimentale valorizza così una Livia tutt’altro che semplice "fidanzata del protagonista". Nella storia televisiva del personaggio sono quattro le attrici che l’hanno interpretata: Katharina Böhm, Lina Perned, Sonia Bergamasco e Sarah Felberbaum, protagonista della versione giovane accanto a Riondino e probabilmente la più riuscita.

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Il verdetto dei social: "Sarah Felberbaum è la Livia più brava di sempre"

Sul web – come anticipato – il giudizio è stato quasi unanime: "Livello di recitazione, fedeltà dei personaggi, regia. Per quanto sia legato al Montalbano di Zingaretti, Il giovane Montalbano è di gran lunga superiore." E ancora: "Riondino fantastico, meriti di girare le nuove puntate di Montalbano", "Uno dei miei episodi preferiti", "Ho guardato con molto interesse questa prima puntata della seconda stagione che non ho mai visto. Tutto il cast è fantastico, ma Riondino é meraviglioso". Poi gli applausi a Felberbaum: "La Livia più bella di tutte le serie di Montalbano", "Appena finita la puntata. Salvo e Livia meravigliosi", "il migliore Montalbano è Riondino con la sua Livia", "Sarah Felberbaum è la miglior Livia della storia di Montalbano", "Sarah Felberbaum è la Livia più brava di sempre", "Si sicuramente e la migliore e la più bella e quella che capisce Montalbano più di tutte le altre".

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