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Il Giovane Montalbano non delude mai il web: “Brividi e lacrime”. Poi sogni e dubbi sulla terza stagione: “Ma Riondino come fa?”

L’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri continua a volare anche in replica

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il giovane Montalbano è la certezza dell’estate di Rai 1. L’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, infatti, continua a conquistare il pubblico anche in replica. E più di undici anni dopo c’è chi sogna una terza stagione. Scopriamo tutti i dettagli.

Il giovane Montalbano, un successo senza tempo: Rai 1 vola con le repliche

Le repliche continuano a convincere il pubblico e i social, mentre l’ipotesi di una terza stagione riaccende l’entusiasmo dei fan. Il giovane Montalbano si conferma uno dei prodotti più solidi del catalogo Rai, capace di ottenere ottimi risultati anche a distanza di anni dalla prima messa in onda. La puntata trasmessa ieri sera ("Ferito a morte"), ha raccolto ancora una volta numerose interazioni online, tutte all’insegna dell’apprezzamento. Un dato che conferma come la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri continui a parlare a un pubblico trasversale, nonostante si tratti di repliche. Del resto, già la scorsa settimana la fiction aveva tenuto testa alla concorrenza estiva più agguerrita, conquistando circa 2 milioni di spettatori e il 14% di share, un risultato di rilievo considerando la sfida con la corazzata Temptation Island. Intanto, proprio nelle scorse ore, è arrivata un’indiscrezione destinata ad alimentare le speranze degli appassionati. «Oltre al reboot di Imma Tataranni, Rai Fiction ragionerà con Palomar per un ritorno dell’amatissimo Il Giovane Montalbano che registra sempre ottimi ascolti, perfino in replica, anche contro Temptation Island» scrive il profilo CinguetteRai. Una notizia che, se confermata, riporterebbe sul set la serie a undici anni dalla seconda stagione.

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Social in festa, ma resta il nodo Riondino

La puntata di ieri de Il giovane Montalbano – come detto – ha (ri)acceso l’entusiasmo degli spettatori, che hanno invaso i social con messaggi di affetto verso la fiction. «Le repliche del giovane Montalbano la cosa migliore che potesse scegliere di fare la Rai!» e chi aggiunge: «Meno male che in queste sere d’estate a 33 gradi c’è Il giovane Montalbano…». Immancabili i commenti più emozionati: «Sarà l’età, la sigla finale o semplicemente il genio del maestro Camilleri… ma che sia Montalbano o Il giovane Montalbano l’effetto è sempre lo stesso: brividi e lacrime agli occhi ogni singola volta. Capolavoro assoluto». L’ipotesi di una terza stagione, però, divide gli utenti. Molti ricordano che «Alla terza stagione de Il giovane Montalbano avrebbero dovuto pensarci dopo la seconda, quando Michele Riondino si era detto disponibile e Camilleri era ancora in vita!». Altri, pur sognando il ritorno, sottolineano un problema di credibilità: Michele Riondino, nato nel 1979, oggi si avvicina ai cinquant’anni e interpretare ancora il ‘giovane’ commissario potrebbe risultare poco convincente. Per questo diversi fan suggeriscono una soluzione di compromesso: «Dai speriamo #IlGiovaneMontalbano con Riondino e Vassallo merita tanto ed è richiesto. Potrebbero benissimo girare i capitoli finali e sarebbe fantastico».

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