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Il Giovane Montalbano, web in tilt e Riondino ‘insidia’ Luca Zingaretti: “Forse è meglio”. Poi il regalo (inaspettato) della Rai

L’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri continuerà il ciclo di repliche con la seconda stagione

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il successo de Il giovane Montalbano non sembra conoscere battute d’arresto, anche in replica L’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, infatti, continua a conquistare il pubblico, tanto da spingere la Rai a cambiare i propri piani e a regalare agli spettatori un nuovo appuntamento. Scopriamo tutti i dettagli.

Il giovane Montalbano, la Rai allunga le repliche: il successo della serie continua

Ieri lunedì 17 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda ‘Sette lunedì’, episodio conclusivo della prima stagione de Il giovane Montalbano. Una puntata dal tono particolarmente cupo e teso, con una storia che ha condotto Salvo Montalbano su piste profondamente diverse, dagli interessi economici e passioni personali fino al fanatismo religioso. Ne è nato un finale ad alta tensione, con la vita del commissario e quella del fidato Fazio messe seriamente in pericolo. La sorpresa, però, arriva dalla Rai: contrariamente alle previsioni iniziali, infatti, il ciclo di repliche proseguirà e lunedì prossimo andrà in onda la prima puntata della seconda stagione. Una decisione legata anche e soprattutto all’ottimo riscontro ottenuto dalle puntate trasmesse finora, con gli ascolti che hanno confermato quanto il personaggio interpretato da Riondino continui a essere amato anche a distanza di anni.

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Riondino sfida Zingaretti: sui social è un plebiscito

Il dato più curioso, però, arriva dal web, dove le repliche sono state accolte con altrettanto entusiasmo. Nessuna lamentela per le repliche estive, anzi. C’è chi apprezza soprattutto l’interpretazione di Michele Riondino e arriva a metterla davanti a quella di Luca Zingaretti: "Riondino è un attore bravo e convincente. A me piace di più di Montalbano senior. Inoltre la struttura della rappresentazione è fatta bene". E ancora: "Il Giovane Montalbano che serie meravigliosa, forse meglio de Il commissario Montalbano", "Io lo preferisco al Montalbano di Zingaretti". Il sentimento dominante è comunque quello della nostalgia e del piacere di ritrovare una serie amata. "Repliche de Il giovane Montalbano che bellezza mamma mia", si legge sul web, e ancora: "Finalmente beccato Il giovane Montalbano in tv… sentendomi RINATA con questa puntatona quanto mi mancavano". E c’è persino chi ironizza sul rapporto ormai strettissimo tra la rete ammiraglia e il commissario siciliano: "Ormai Rai 1 campa solo con Montalbano e Il giovane Montalbano". La notizia della seconda stagione, poi, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti: "Avevo paura non avrebbero trasmesso la seconda stagione e invece ci si rivede lunedì prossimo", "Questa puntata: che meraviglia! Da rivedere più e più volte", "Sempre più appassionante! Mi piace tantissimo! E da lunedì prossimo, andrà in onda la 2a stagione", "Sono contenta che stasera non era ultima puntata mi sono sollevata mi piace tantissimo mi diverto tantissimo a guardarlo e mi rilasso tanto", "Bellissimo anche stasera. Meno male che trasmettono anche la seconda serie lunedì prossimo".

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