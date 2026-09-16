Il Giovane Montalbano, lacrime con Livia e Riondino manda il web in tilt: “Mi spiace per Zingaretti”. Poi l’appello alla Rai: “Avanti con lui” La penultima puntata della dell’amata fiction dedicata agli esordi del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri è stata un altro successo in replica

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La penultima puntata de Il giovane Montalbano andata in onda ieri martedì 15 settembre 2026 è stata ancora una volta capace di richiamare l’attenzione del pubblico nonostante si tratti di una replica, riportando al centro della scena Salvo e Livia. L’appuntamento di lunedì sera chiuderà definitivamente la seconda e ultima stagione dell’amata fiction con Michele Riondino e Sarah Felberbaum dedicata agli esordi del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, ma intanto sui social è già partita la nostalgia. Scopriamo tutti i dettagli.

Il giovane Montalbano, Livia e l’addio a Vigata

Il penultimo episodio de Il giovane Montalbano andato in scena ieri in prima serata su Rai 1 ha riportato ancora una volta al centro della storia il rapporto tra Salvo e Livia, proprio alla vigilia del gran finale di lunedì sera. In questa seconda stagione, ormai prossima alla conclusione, il giovane commissario si mostra sempre più coinvolto sentimentalmente e il legame con Livia arriva a un passaggio decisivo. Dopo le difficoltà e i momenti di crisi che hanno attraversato la loro relazione, Salvo e Livia ritrovano la loro sintonia, regalando al pubblico alcuni dei momenti più emozionanti della puntata. Una storia d’amore che, anche a distanza di anni e nonostante si tratti di una replica, continua evidentemente a coinvolgere il pubblico, come dimostra la pioggia di commenti arrivata sui social. Ed è proprio il loro rapporto, con quell’ultima scena carica di emozione, a conquistare il pubblico. "Quell’ultima scena in effetti è stata da brividi e tenerezza. L’espressione in viso di chi sta vivendo un conflitto fra raggiungere il suo amore e il dolore di lasciare la sua terra" si legge sui social, e ancora: "Una coppia stupenda, lei è di una dolcezza", "Livia è la più bella e dolce di tutte le altre versioni", "E tanto bella anche Livia, non so chi è ma di sicuro è la più bella Livia delle serie", "Loro bravissimi e Livia la più bella di tutte le Livie", "(…) mi commuovo sempre moltissimo".

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Michele Riondino conquista ancora il pubblico

La pioggia di commenti sui social è soprattutto per Michele Riondino, al punto che in molti chiedono alla Rai di proseguire il racconto con lui protagonista. "Bellissima, un vero capolavoro", "Fiction eccezionale, Riondino straordinario", "Perché non fanno nuovi episodi con gli stessi attori, tutti bravissimi". C’è chi osserva: "Ci vorrebbe il proseguo ma forse è bella così. E se mai dovesse esserci un’altra serie Riondino non è così adulto da non poterla fare e i suoi tratti non tradiscono l’età. Quindi ancora lui, secondo me". E ancora: "Riondino è strepitoso, la serie potrebbe andare avanti con lui", "Spero di poterlo rivedere presto… magari in una nuova edizione", "Dovrebbero proporre altre serie con Riondino. Un attore di eccellenza" e "Michele Riondino nei panni del Giovane Montalbano è nel suo picco". Non mancano i confronti con Luca Zingaretti: "Mi piaceva anche Zingaretti ma Riondino mi piace tantissimo sarebbe bello se la Rai facesse altri racconti del giovane Montalbano", "Molto molto meglio del senior", "Mi piace di più del Montalbano meno giovane", "Bravissimo Zingaretti… ma preferisco Riondino", "Mi dispiace per Zingaretti… ma Riondino mi incolla alla TV", "Con tutto il rispetto per Zingaretti, Riondino ha un’espressività davvero eccezionale che ti incolla allo schermo dal primo all’ultimo minuto (parere e gusto personale)", "Preferisco Riondino a Zingaretti. Più semplice. Più vero" e "Preferisco Riondino (senza nulla togliere a Zingaretti). Il Montalbano che immaginavo quando leggevo i libri di Camilleri è Riondino". Ma c’è anche chi non sceglie tra i due: "Il giovane Montalbano mi piace moltissimo, ma il Montalbano adulto è strepitoso", "Che dire? Montalbano giovane e Montalbano maturo, ineguagliabili. Li adoro entrambi" e "Bravissimo Riondino nel giovane Montalbano e bravissimo Zingaretti nel ruolo del Montalbano più maturo. 10 e lode ad entrambi". E infine la preferenza per il cast giovane: "Io ho una preferenza spregiudicata per Salvuccio Giovane, perché le battute e i siparietti dei ‘giovani’ Salvo, Mimì, Fazio, Catarella, Gallo e Paternò mi hanno fatto ridere davvero di gusto. Li ho amati tantissimo e ringrazio di cuore tutti questi bravissimi attori per questa fiction incredibile".

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