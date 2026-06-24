Il figlio di Rudy Zerbi lavora in Rai: il ruolo a La vita in diretta con Alberto Matano che nessuno si aspettava Dietro uno dei programmi più seguiti del pomeriggio televisivo c’è anche Tommaso Zerbi, che ha costruito il suo percorso professionale lontano dalla notorietà della famiglia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Avere un cognome conosciuto dal grande pubblico può rappresentare un vantaggio, ma anche una responsabilità. Tommaso Zerbi, primogenito di Rudy Zerbi, sembra aver scelto una strada diversa rispetto a quella percorsa dal padre, preferendo il lavoro dietro le quinte piuttosto che l’esposizione mediatica. Una decisione che negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione degli appassionati di televisione dopo l’indiscrezione riportata dal settimanale Chi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela, il giovane farebbe parte della squadra de La Vita in Diretta, il popolare programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Una presenza discreta, lontana dalle luci dello studio, ma inserita in un contesto televisivo di primo piano.

Tommaso Zerbi e il lavoro dietro le quinte de La vita in diretta

Tommaso Zerbi sarebbe entrato nella redazione della trasmissione nel settembre scorso, contribuendo alla preparazione quotidiana di uno dei format più seguiti del daytime Rai. Un incarico che richiede organizzazione, competenze giornalistiche e capacità di lavorare in squadra, elementi che sembrano riflettere il percorso professionale costruito negli anni dal giovane. La sua scelta appare particolarmente significativa se si considera il contesto familiare da cui proviene. Rudy Zerbi è infatti uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, grazie alla sua presenza in programmi di successo come Amici e Tu sì que vales. A questo si aggiunge il legame con Davide Mengacci, figura storica del piccolo schermo italiano.

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Studi internazionali e una carriera costruita passo dopo passo

Nato nel 1999, Tommaso Zerbi ha puntato fin da subito sulla formazione. Dopo gli studi al King’s College di Londra, ha conseguito un master internazionale in Media and Communication Management al Politecnico di Milano, arricchendo il proprio curriculum con esperienze maturate in diversi ambiti della comunicazione.

Nel corso degli anni ha collaborato con realtà importanti del panorama editoriale e mediatico, tra cui Chora Media, Linkiesta, La nave di Teseo, Mondadori e RCS MediaGroup. Un percorso che lo ha portato a lavorare tra Milano, Londra e Parigi, consolidando competenze trasversali nel mondo dei contenuti e dell’informazione. Parallelamente all’attività televisiva, continua inoltre a collaborare con alcune testate editoriali, mantenendo un profilo professionale orientato alla scrittura e alla comunicazione.

Rudy e Tommaso Zerbi: una famiglia molto particolare

La storia familiare di Rudy Zerbi è nota al pubblico e nel corso degli anni è stata raccontata più volte dallo stesso conduttore. Padre di quattro figli nati da relazioni diverse, ha spesso sottolineato l’importanza della famiglia nella propria vita. Particolarmente significativa è stata la scoperta, avvenuta in età adulta, dell’identità del suo padre biologico, Davide Mengacci. Una vicenda che lo stesso Zerbi ha descritto come profondamente intensa e che, con il passare del tempo, è riuscito a elaborare fino a costruire un rapporto sereno con lui. Oggi, mentre Rudy continua a essere protagonista della televisione italiana, il figlio Tommaso sembra aver trovato la propria dimensione professionale lontano dalla ribalta.

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