Vinicio Marchioni e Vanessa Scalera pronti a brillare in una storia sull'amore al Bif&st 2026

Vinicio Marchioni e Vanessa Scalera di nuovo insieme dopo Diamanti in una storia sui destini sentimentali di alcune persone, sui loro modi di amarsi

Il Dio dell'amore, Vinicio Marchioni e Vanessa Scalera di nuovo insieme dopo Diamanti: apriranno il Bif&st 2026
Ufficio stampa Bif&st

Il film d’apertura della XVII edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival – diretto da Oscar Iarussi – sarà Il Dio dell’amore, nuova commedia sull’amore contemporaneo diretta da Francesco Lagi. L’anteprima è fissata a Bari per sabato 21 marzo al Teatro Petruzzelli, all’interno della sezione Rosso di Sera, alla presenza del regista e degli interpreti (tra cui Vanessa Scalera, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Francesco Colella); poi il film arriverà nelle sale italiane il 26 marzo, distribuito da Vision Distribution.

Il Dio dell’amore, raccontato da Ovidio: Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni nel cast del film

La storia sceglie un "padrino" d’eccezione per raccontare il sentimento più antico e potente: Ovidio. Il grande poeta e maestro di seduzione, qui interpretato da Francesco Colella, diventa la guida con cui guardare l’amore nel presente, con curiosità e spirito d’indagine. Il film è scritto da Enrico Audenino e dallo stesso Lagi e mette insieme un cast corale che include Vanessa Scalera, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Francesco Colella, oltre ad Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna. Le musiche sono di Stefano Bollani.

La sinossi descrive così il film:

Il Dio dell’Amore è un viaggio, o un’esplorazione, nelle relazioni amorose. Una storia sui destini sentimentali di alcune persone, sui loro modi di amarsi, di sfiorarsi, di entrare in contatto uno con l’altro. È un racconto corale dal tono ironico, sorridente ma anche amaro, che disegna una umanità impelagata nel caos dei sentimenti che da sempre ci agitano e ci meravigliano. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e, se visti tutti insieme, tutti parte di un fitto disegno, una tessitura dove ognuno è un nodo, un inizio e una fine. Il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, una creatura capricciosa e imprevedibile, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, l’eterno cantore dell’amore che, al di là di ogni sentimentalismo e di ogni morale, torna dalla Roma Imperiale direttamente nella nostra contemporaneità per raccontarci questa storia.

Un incipit interessante per il Bif&st 2026

Il film è una produzione Cattleya (parte di ITV Studios), BartlebyFilm e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ed è realizzato e distribuito con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Il BIF&ST 2026 è il festival della Regione Puglia presieduta da Antonio Decaro, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Bari, l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", e numerosi altri partner pubblici e privati che verranno comunicati più avanti.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

