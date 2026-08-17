Vanessa Scalera travolta dalle tentazioni ne Il Dio dell'amore: il film debutta finalmente in streaming, dove vederlo
La pellicola con Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni arriva finalmente in streaming: ecco quando e dove vedere il film
Arriva finalmente in streaming una commedia divertente che regala però importanti spunti di riflessione. Parliamo de Il Dio dell’Amore, film ambientato a Roma che segue le storie intrecciate di un gruppo di persone tra colpi di fulmine, crisi di coppia e decisioni impulsive. A fare da filo conduttore c’è il poeta Ovidio in persona (interpretato da Francesco Colella), redivivo ai giorni nostri per giocare con i sentimenti dei malcapitati protagonisti.
Il Dio dell’Amore arriva in streaming: il cast del film (premiatissimo)
Isabella Ragonese e Vinicio Marchioni vestono i panni di due coniugi messi a dura prova da nuove tentazioni. Intorno a loro un bel gruppo di attori (tra cui Vanessa Scalera, Corrado Fortuna ed Enrico Borello), ognuno incastrato nel proprio caos sentimentale. Il film ha già conquistato due Globi d’Oro nel 2026, spuntandola sia come Miglior Commedia sia per la Miglior Colonna Sonora, composta dal maestro Stefano Bollani.
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Il regista Francesco Lagi (che ha scritto il film con Enrico Audenino) tratta le fragilità e le paure di tutti i giorni con un’ironia davvero garbata. È facile, infatti, riconoscersi in quella voglia di ricominciare che muove i personaggi del film. Il Dio dell’Amore è una pellicola che parla sì di relazioni ma anche di destini che si incrociano, prendendo così la forma di un racconto corale dal quale è difficile staccarsi. Tra le storie dei vari personaggi, che si incrociano tra loro, si innesta la figura del poeta Ovidio, ovvero il Dio dell’amore che dà il titolo al film.
Come vedere il film in streaming
L’appuntamento è per lunedì 17 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno (disponibile pure in 4K). Se preferite lo streaming, lo trovate su NOW e nella sezione On Demand di Sky. Nota per i vecchi abbonati: se siete con Sky da più di tre anni, potete già recuperarlo in anteprima grazie a Sky Extra.
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