Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna ma Meryl Streep l'ha completamente dimenticata nel trailer già virale
È online il trailer del sequel Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway rientra a Runway e Meryl Streep sorprende nei panni di una Miranda Priestley smemorata.
Siamo al settimo cielo e non aspettavamo altro, lo ammettiamo! Finalmente, è stato pubblicato l’attesissimo trailer ufficiale de Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel del film che quest’anno arriverà al cinema a vent’anni di distanza da quello che è diventato un vero e proprio cult. Già mesi fa, quella piccola anteprima di trailer ha fatto impazzire i fan e adesso la clip ufficiale è virale. D’altronde, c’era da aspettarselo e non poteva essere altrimenti poiché in tanti, non attendono altro che rivedere insieme Anne Hathaway e l’iconica Meryl Streep sul grande schermo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vediamo subito di cosa parla il trailer.
Il Diavolo Veste Prada 2, il trailer del sequel spiazza: Meryl Streep irriconoscibile
Per la gioia dei fan, nelle scorse ore, è stato pubblicato il trailer ufficiale de Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel del film che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026, distribuito da Disney. Il film originale raccontava le sfide della giovane Andrea nel conciliare lavoro e vita personale come stagista a Runway. La storia del sequel, invece, riprende Miranda Priestly (Streep), oggi alle prese con il calo della carta stampata e la difesa del suo potere in Runway. La situazione si complica con il ritorno di Emily Blunt, ex assistente diventata dirigente in un gruppo di lusso indispensabile per il magazine, e di Andrea Sachs (Hathaway), ora professionista affermata dopo aver lasciato la redazione anni prima. Il trailer mostra un evento di moda, in cui si sente la voce di Stanley Tucci, e gioca sulla perdita di memoria di Miranda, che fatica a ricordare Andrea, nonostante i tentativi di Tucci ed Emily Blunt di provare a fargliela ricordare.
Il cast de Il Diavolo Veste Prada
Nel sequel ritornano i protagonisti originali: Streep, Hathaway, Blunt, Tucci, Tracie Thoms e Tibor Feldman. Si uniscono al cast Kenneth Branagh e Patrick Brammall come interessi romantici di Miranda e Andrea, oltre a Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga e Pauline Chalamet. Tra le new entry ci sono anche Helen J. Shen, Conrad Ricamora e il comico Caleb Hearon. Adrian Grenier, storico interprete del fidanzato di Andrea, Nate, non sarà presente, mentre tornano regista David Frankel e sceneggiatrice Aline Brosh McKenna. Mesi fa, è stata pubblicata una breve clip di pochi secondi (un teaser trailer, per essere precisi) che ha acceso l’entusiasmo dei fan. Nel video, anch’esso diventato subito virale, si vede Miranda in un’ascensore che, mentre sta per chiudersi, viene riaperto da Andy, che saluta Miranda. Quest’ultima le dice: "Meglio tardi che mai". Insomma, non si può negare che l’attesa è tanta e la gente non attende altro che rivederle insieme.
