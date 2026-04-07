Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandolo di Miranda: sorpresa Lady Gaga
Nel trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway torna a Runway tra ricordi e nuove sfide, mentre Lady Gaga firma la colonna sonora del film.
Manca sempre meno (e ne siamo felici) all’uscita al cinema de Il Diavolo Veste Prada 2, prevista per il 29 aprile e, nelle scorse ore, è stato pubblicato il trailer finale del film, accompagnato dal brano inedito "Runway" di Lady Gaga e Doechii. Lady Gaga apparirà nel film con un breve cameo nei panni di se stessa, in una scena girata a Milano all’Accademia di Brera. Il trailer, oltre agli amati personaggi come Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, mostra anche altre location italiane, come la Galleria Vittorio Emanuele II e il Lago di Como. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna alle origini nel trailer finale del film sequel
Ebbene sì, nelle scorse ore, 20th Century Studios ha pubblicato il trailer finale di Il Diavolo Veste Prada 2, in uscita il 29 aprile, insieme ai nuovi character poster, ovvero le locandine. Il video mostra Andrea Sachs (Anne Hathaway) tornare alla redazione di Runway, dove racconta alla nuova assistente le sue esperienze alla Fashion Week di Parigi e nel mondo della moda, mentre Miranda Priestly (Meryl Streep) offre commenti taglienti e consigli di stile. La colonna sonora originale del trailer è Runway, interpretata da Lady Gaga e Doechii, con la popstar presente anche in un cameo.
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Il Diavolo Veste Prada 2, trama e cast del film sequel
Il sequel anticipa una trama in cui Andy, ora responsabile dei contenuti editoriali di Runway, cerca di gestire uno scandalo che minaccia la reputazione della rivista e di Miranda. Tra i momenti salienti del trailer: Nigel (Stanley Tucci) sceglie abiti per Andy, Emily (Emily Blunt) adotta un nuovo motto di vita, e si vedono location glamour italiane come Milano e il Lago di Como. Il tour promozionale mondiale è in corso, con tappe già effettuate a Città del Messico e Tokyo, e prossime a Seul, Shanghai, New York e Londra. Il film vede il ritorno del cast originale, con regia di David Frankel e sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, e introduce nuovi personaggi interpretati da:
- Kenneth Branagh
- Simone Ashley
- Justin Theroux
- Lucy Liu
- Patrick Brammall
- Caleb Hearon
- Helen J. Shen
- B.J. Novak
Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli dal primo film. La produzione è affidata a Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer. Di seguito, le locandine dei personggi:
Dove acquistare i biglietti del film
I biglietti per le proiezioni italiane sono già disponibili online sul sito: thedevilwearsprada.it
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