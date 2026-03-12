Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il diavolo veste Prada 2, il nuovo trailer ci riporta nel caos della redazione di Meryl Streep e Anne Hathaway

Miranda e Andy stanno per tornare nel sequel del cult del 2006: la trama è ancora avvolta dal mistero, ma le luci del mondo della moda sono tutte accese

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser ci riporta nella redazione di Runway
Mediaset Infinity

L’attesa è ormai conclusa: il prossimo 29 aprile, nelle sale italiane, uscirà Il Diavolo Veste Prada 2, attesissimo sequel del film cult del 2006 tratto dal romanzo di Lauren Weisberger. Tutto il cast originale riprenderà i propri ruoli, a cominciare da Meryl Streep e Anne Hathaway per continuare con Emily Blunt e Stanley Tucci. La perfida Miranda Priestley incrocerà nuovamente il cammino di Andy Sachs, ora diventata direttrice di un magazine rivale di moda, mentre cerca di lottare col declino inesorabile della carta stampata. Per addolcire le ultime settimane che ci separano dall’uscita del film, e al contempo aumentare il già elevato hype, Il Diavolo Veste Prada 2 si mostra oggi con nuovo teaser, che vi linkiamo in calce all’articolo, come sempre.

Il nuovo teaser de Il Diavolo Veste Prada 2: Miranda è sempre Miranda

"Ricomponiti, abbiamo del lavoro da fare. E con noi intendo te". Parole e musica di Miranda Priestley, con cui si apre il nuovo teaser de Il Diavolo Veste Prada 2. La direttrice del magazine patinato Runway non sembra aver perso un grammo del suo caustico modo di fare. E, del resto, sarà decisamente necessario per affrontare la grave crisi della carta stampata che sta sconvolgendo il settore, all’apparenza il nuovo "villain principale" di questo sequel. Un seguito in cui torneranno con i rispettivi personaggi anche Stanley Tucci, ovvero Nigel, il solerte assistente di Miranda, e Emily Blunt, Emily Charlton, ora a capo di un potente brand di lusso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il grosso della trama principale è ancora avvolto dal mistero e si scoprirà solo il 29 aprile, quando il film approderà nelle sale italiane. A vent’anni di distanza dal primo capitolo, diventato un cult, i fan aspettano con trepidazione di scoprire cosa il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, entrambi già al lavoro nel 2006, hanno in serbo per loro.

Il cast de Il Diavolo Veste Prada 2 e quando esce al cinema

Oltre ai già citati Streep, Hathaway, Tucci e Blunt, il film gode di un cast di volti nuovi, tra cui: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora.

Vi ricordiamo che Il Diavolo Veste Prada 2 uscirà in Italia il prossimo 29 aprile: qui sotto vi lasciamo il nuovo teaser.

Potrebbe interessarti anche

Il Diavolo Veste Prada 2, è stato pubblicato il trailer ufficiale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna ma Meryl Streep l'ha completamente dimenticata nel trailer già virale

È online il trailer del sequel Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway rientra a Run...
Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep e Anne Hathaway nelle prime foto dal set

Anne Hathaway e Meryl Streep tornano da regine ne Il Diavolo Veste Prada 2: le prime foto dal set incendiano il web

Anne Hathaway e Meryl Streep tornano a vestire i panni di Andy e Miranda nel sequel ...
Il Diavolo Veste Prada 2, Patrick Brammall sarà il nuovo amore di Anne Hathaway nel film sequel

Patrick Brammall, chi è il nuovo irresistibile 'amore' di Anne Hathaway: ecco la coppia infuocata de Il Diavolo Veste Prada 2

Sarà Patrick Brammall, l'affascinante uomo che farà battere il cuore di Anne Hathawa...
Il diavolo veste prada 2 con Meryl Streep

Meryl Streep divina e glaciale su Prime Video: la svolta nel sequel del film cult

Meryl Streep torna a dettare legge nella moda: nel sequel del film cult scopriremo n...
Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga canta un brano segreto nel sequel del film

Il diavolo veste Prada 2, Lady Gaga custodisce un segreto con il cast stellare: qual è

La popstar torna a unire cinema e musica: un’inedita performance nel sequel cult Il ...
Anne Hathaway sarà la protagonista della nuova serie Paramount Plus, Fear Not

Paramount Plus, Anne Hathaway tra fede e terrore nella nuova serie TV: la trasformazione da diva a eroina

Paramount+ porta sullo schermo l'attrice Anne Hathaway in una serie la cui storia st...
Il Diavolo Veste Prada 2, quanto guadagnano le comparse

Il Diavolo Veste Prada 2, Milano brilla più che mai: quanto guadagnano le comparse, le location e la sorpresa Versace

Migliaia di aspiranti comparse affollano Milano per il sequel più atteso: tra locati...
Disney, quanti film in uscita nel 2026: la lista completa degli appuntamenti al cinema

Disney, quanti film in uscita nel 2026: tutti gli appuntamenti (da urlo) al cinema

Il 2026 della Casa di Topolino si preannuncia ricchissimo di appuntamenti: da Star W...
Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)

Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)

Stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, Fabrizio De André - Principe libero racconta l'...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Maria Chiara Augenti

Maria Chiara Augenti
Stanley Tucci

Stanley Tucci
Domenico Marocchi

Domenico Marocchi
Margherita Aresti

Margherita Aresti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963