Il diavolo veste Prada 2, il nuovo trailer ci riporta nel caos della redazione di Meryl Streep e Anne Hathaway Miranda e Andy stanno per tornare nel sequel del cult del 2006: la trama è ancora avvolta dal mistero, ma le luci del mondo della moda sono tutte accese

L’attesa è ormai conclusa: il prossimo 29 aprile, nelle sale italiane, uscirà Il Diavolo Veste Prada 2, attesissimo sequel del film cult del 2006 tratto dal romanzo di Lauren Weisberger. Tutto il cast originale riprenderà i propri ruoli, a cominciare da Meryl Streep e Anne Hathaway per continuare con Emily Blunt e Stanley Tucci. La perfida Miranda Priestley incrocerà nuovamente il cammino di Andy Sachs, ora diventata direttrice di un magazine rivale di moda, mentre cerca di lottare col declino inesorabile della carta stampata. Per addolcire le ultime settimane che ci separano dall’uscita del film, e al contempo aumentare il già elevato hype, Il Diavolo Veste Prada 2 si mostra oggi con nuovo teaser, che vi linkiamo in calce all’articolo, come sempre.

Il nuovo teaser de Il Diavolo Veste Prada 2: Miranda è sempre Miranda

"Ricomponiti, abbiamo del lavoro da fare. E con noi intendo te". Parole e musica di Miranda Priestley, con cui si apre il nuovo teaser de Il Diavolo Veste Prada 2. La direttrice del magazine patinato Runway non sembra aver perso un grammo del suo caustico modo di fare. E, del resto, sarà decisamente necessario per affrontare la grave crisi della carta stampata che sta sconvolgendo il settore, all’apparenza il nuovo "villain principale" di questo sequel. Un seguito in cui torneranno con i rispettivi personaggi anche Stanley Tucci, ovvero Nigel, il solerte assistente di Miranda, e Emily Blunt, Emily Charlton, ora a capo di un potente brand di lusso.

Il grosso della trama principale è ancora avvolto dal mistero e si scoprirà solo il 29 aprile, quando il film approderà nelle sale italiane. A vent’anni di distanza dal primo capitolo, diventato un cult, i fan aspettano con trepidazione di scoprire cosa il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, entrambi già al lavoro nel 2006, hanno in serbo per loro.

Il cast de Il Diavolo Veste Prada 2 e quando esce al cinema

Oltre ai già citati Streep, Hathaway, Tucci e Blunt, il film gode di un cast di volti nuovi, tra cui: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora.

Vi ricordiamo che Il Diavolo Veste Prada 2 uscirà in Italia il prossimo 29 aprile: qui sotto vi lasciamo il nuovo teaser.

