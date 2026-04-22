Sydney Sweeney, i fan delusi dalla scelta choc: la sua scena nel film più atteso del 2026 è stata rimossa Nel sequel de Il Diavolo Veste Prada, il cameo di Sydney Sweeney, già girato accanto a Meryl Streep, sarebbe stato tagliato in fase di montaggio. Ecco perché

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Manca solo una settimana all’uscita de Il Diavolo Veste Prada 2 nei cinema italiani (29 aprile) e in tanti, anzi in tantissimi, non stanno più nella pelle. La voglia di vedere questo sequel è tanta, ma soprattutto quella di rivedere lei: Meryl Streep, colei che ha dato un senso all’intero film del 2006 e colei che, siamo sicuri, non deluderà le nostre aspettative. Proprio parlando del nuovo film, una notizia recente ci ha un po’ spiazzati. Nel sequel avremmo dovuto vedere anche un breve cameo di Sydney Sweeney ma, a quanto pare, sembra che sia stato tagliato per una ragione precisa. Scopriamo quale.

Il Diavolo Veste Prada 2, Sydney Sweeney fuori dal film: perché il suo cameo è stato tagliato

Purtroppo, è così: non vedremo mai Sydney Sweeney in Il Diavolo Veste Prada 2: la scena che la coinvolgeva è stata girata ma poi eliminata in fase di montaggio. Nel sequel, ambientato vent’anni dopo il film originale e con il ritorno del cast storico, era prevista anche una breve apparizione dell’attrice, un cameo, per essere precisi. La sequenza mostrava Anne Hathaway, Meryl Streep e Stanley Tucci che si rivolgevano a Emily (Emily Blunt), oggi dirigente di Dior ed ex assistente di Miranda Priestly. In quel momento il gruppo avrebbe incontrato una cliente di alto profilo seguita da Emily: si trattava proprio di Sydney Sweeney, che interpretava una versione di sé stessa mentre era impegnata in un contesto legato alla moda.

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L’apparizione era pensata come un passaggio rapido, di pochi minuti, ma inserito in una scena chiave. Il cameo è stato poi rimosso perché, secondo alcune indiscrezioni, "strideva troppo con il tono generale del film". Tuttavia, nulla toglie che qualcuno riesca a scovare il cameo e lo condivida online, anche se al momento, è stato escluso dal montaggio finale. Questo è davvero un peccato perché ci avrebbe fatto davvero piacere vedere un’attrice così apprezzata e acclamata in questo sequel.

Il Diavolo Veste Prada 2, la rivista Runway ‘prende vita’ e arriva in edicola

Una notizia che, invece, entusiasmerà i fan, è uscita proprio pochi giorni fa. L’iconica rivista Runway, presente nel film Il Diavolo Veste Prada, diventa finalmente realtà con un’edizione limitata cartacea e digitale. In occasione dell’uscita del sequel prevista per il 29 aprile 2026, arriverà, dunque, in tutte le edicole. Il lancio è stato annunciato da Anne Hathaway sui social, con un video in cui Stanley Tucci sfoglia la rivista nei panni di Nigel. La copertina è dedicata a Emily Blunt, protagonista del sequel, e il progetto coinvolge nomi importanti della moda e dell’editoria come Annie Leibovitz, Greta Gerwig e Chloé Malle.

Non si tratta di un semplice gadget promozionale, ma di un prodotto editoriale completo, con contenuti originali e un sito dedicato. L’iniziativa, legata al film, punta a fondere realtà e finzione, creando un vero ecosistema mediatico che estende l’universo narrativo di Runway oltre lo schermo.

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