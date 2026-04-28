Il Diavolo veste Prada 2, Runway è già realtà: la rivista è in edicola in edizione limitata. Ecco dove ottenere una copia omaggio
L'iconica rivista, simbolo del film, arriva fisicamente in edicola: ecco tutte le informazioni su cosa ci sarà e come reperirla
Sembra incredibile, ma a vent’anni dal primo film, la rivista Runway, simbolo de Il Diavolo veste Prada, sta per arrivare davvero in edicola. Non è più solo un giornale inventato nei film o nei libri: per festeggiare l’uscita de Il Diavolo veste Prada 2 (prevista per il 29 aprile 2026 in Italia), è stata creata una versione reale, cartacea e digitale, che si preannuncia già come un pezzo da collezione.
Runway, la rivista de Il Diavolo veste Prada, arriva in edicola: tutti i dettagli
Per anni abbiamo visto Runway solo sul grande schermo, come il regno intoccabile di Miranda Priestly. Ora, grazie ad un’operazione di marketing accurata, la rivista diventa realtà, con una redazione vera e contenuti originali. L’annuncio ufficiale è arrivato con un video social che ha fatto impazzire i fan, in cui Stanley Tucci (che torna nei panni di Nigel) sfoglia la rivista, che viene poi consegnata ad Anne Hathaway. In copertina c’è Emily Blunt, il cui personaggio nel nuovo film è passato da assistente stressata a donna in carriera nel mondo della moda.
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Dietro questo numero speciale ci sono i nomi più importanti del settore: gli scatti sono di Annie Leibovitz, Greta Gerwig ha curato i testi, infine hanno partecipato nomi legati a Vogue, come Grace Coddington e la stessa Anna Wintour, che pare abbia preteso il massimo segreto su tutto il progetto fino all’ultimo momento. La rivista è un’edizione limitata e, stando alle prime indiscrezioni, è già difficilissima da trovare. Oltre alla disponibilità cartacea in edicola, esiste il sito ufficiale (runwayonline.com) che presenta le quattro sezioni principali: Moda, Bellezza, Persone e Viaggi.
Dove ottenere Runway gratis a Milano
Grazie a un’iniziativa di 20th Century Studios Italia e Disney, da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio sarà possibile ritirare una copia omaggio di Runway in un’edicola a Milano, creata appositamente per l’occasione e situata in Piazza Giovine Italia (zona Conciliazione), dalle 13 alle 21 fino a esaurimento scorte.
Uno scandalo nel nuovo film
Ritornando al film, si prevede che mostrerà il punto di vista di Miranda, l’inflessibile caporedattrice che si trova ad affrontare il declino dell’industria della stampa. Sono già usciti alcuni trailer, ma nell’ultimo sembra che sia in corso uno scandalo che coinvolge proprio la rivista Runway, e Andy viene reclutato come nuova responsabile degli articoli di approfondimento per aiutare a risolverlo.
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