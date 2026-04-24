Il Diavolo veste Prada 2, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rubano la scena sul red carpet e Milano si accende
La coppia è tornata a mostrarsi pubblicamente dopo le voci di crisi, conquistando i fotografi del red carpet di Milano per Il Diavolo veste Prada 2
Le luci de Il Diavolo veste Prada 2 hanno illuminato la riapparizione pubblica di una delle coppie più amate dello spettacolo: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. C’erano, infatti, anche loro a Milano, durante l’anteprima nazionale del film che si è tenuta il 23 aprile 2026, alla Rinascente in Piazza Duomo.
Il Diavolo veste Prada 2, il red carpet di Milano ricco di stelle italiane
Anche se le grandi protagoniste del film – Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt – non erano fisicamente presenti, avendo già partecipato alle première di New York e Londra, il red carpet milanese è stato un vero concentrato di stile e volti noti del nostro spettacolo. Per l’occasione, la facciata della Rinascente si è illuminata di rosso, con tanto di due enormi décolleté dello stesso colore, simbolo del film, alte quattro metri. Il tema della serata? "Un look che Miranda Priestly approverebbe". Motivo per il quale molti ospiti hanno scelto proprio il rosso per il proprio outfit, come l’affascinante Giulia Salemi.
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Il tappeto rosso ha visto sfilare un mix di televisione, musica e social media tra cui i "giudici" dell’eleganza Enzo Miccio, Carla Gozzi (che ha sfoggiato un look molto simile a quello della Streep) e Csaba dalla Zorza. Per la TV, invece, erano presenti Simona Ventura, Federica Panicucci, Serena Autieri e la coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Sul red carpet hanno sfilato anche cantanti come Michele Bravi, Nina Zilli e Chiara Iezzi, e l’attore Luca Zingaretti.
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altro che crisi: la nuova uscita pubblica
Ad attirare in modo particolare l’attenzione del pubblico sono però stati i "Prelemi", Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tra i più fotografati sul red carpet. Dopo un periodo in cui si erano visti meno insieme sui social, cosa che aveva alimentato i soliti pettegolezzi su una possibile crisi, i due si sono mostrati più affiatati che mai. Hanno sfilato sorridenti, smentendo con i fatti ogni voce di rottura. Ricordiamo che la coppia ha anche un figlio, Kian, nato a gennaio dello scorso anno.
Il Diavolo veste Prada 2 uscirà ufficialmente nelle sale italiane il 29 aprile 2026, e proprio la Rinascente di Milano ospiterà fino al 4 maggio un’esperienza immersiva: al piano -1 è stata ricostruita la redazione di Runway, con tanto di ufficio di Miranda e il mitico "armadio" dei vestiti (il closet) dove i fan possono scattarsi foto e sentirsi parte del film.
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