Il Diavolo Veste Prada 2 domina anche in streaming: Meryl Streep e Anne Hathaway 'umiliano’ Marvel e firmano un debutto da record Dopo il trionfo al botteghino, il film conquista anche Disney+: il sequel con Meryl Streep e Hathaway supera il debutto del Deadpool & Wolverine, della Marvel.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Siate onesti: ma qualcuno aveva dei dubbi? Certo, detta così non si capisce a cosa ci riferiamo ma, adesso, vi aggiorniamo subito. Meryl Streep non si smentisce mai e ‘ovunque vada’ lascia il segno. Dopo un trionfo al botteghino da quasi 700 milioni di dollari, Il Diavolo Veste Prada 2 è arrivato su Disney+ e nei primi giorni ha totalizzato un numero di visualizzazioni capace di far tremare persino i record targati Marvel, come quello registrato da Deadpool & Wolverine, nel 2024. Un risultato che, a due mesi dall’uscita nelle sale, non era affatto scontato. A quanto pare, il pubblico non si è ancora stancato di Miranda Priestly e della sua corte: i dati diffusi da Disney raccontano una realtà evidente: un cult di questo calibro non smetterà mai di piacere.

Il Diavolo Veste Prada 2 travolge il record di Deadpool & Wolverine su Disney+: Marvel ‘si arrende’

L’incredibile successo de Il Diavolo Veste Prada 2 non si ferma al grande schermo. Dopo aver conquistato il pubblico al cinema con oltre 690 milioni di dollari di incassi, il film di 20th Century Studios ha ottenuto risultati straordinari anche in streaming, diventando il film live-action con il miglior debutto su Disney+ e Hulu dai tempi di Deadpool & Wolverine. Nei primi cinque giorni di disponibilità su Disney+, il film con Meryl Streep e Anne Hathaway ha raggiunto 15,2 milioni di visualizzazioni globali, un dato ora cresciuto e calcolato in base al tempo totale di visione rapportato alla durata del film.

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Il Diavolo Veste Prada 2, perché il film con Meryl Streep e Anne Hathaway è un successo anche in streaming

Il successo di questo sequel, arrivato dopo vent’anni dal primo, è il risultato di una strategia e di un appeal molto forti. Il film ha già dimostrato la sua forza al botteghino: 220,6 milioni di dollari incassati solo negli Stati Uniti e 691,4 milioni a livello globale, a fronte di un budget relativamente contenuto di 100 milioni. Cifre che testimoniano un pubblico ampio e variegato, capace di riportare in sala anche chi non frequenta abitualmente il cinema. Ma è proprio questo consenso di massa a spiegare il boom su Disney+: chi ha amato il film al cinema lo ha ritrovato in streaming, e questo ha generato un inevitabile un passaparola che si è tradotto in 15,2 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni.

A pesare, probabilmente, anche la formula già rodata da Deadpool & Wolverine: un’uscita cinematografica di peso seguita, a distanza di settimane, dallo sbarco sulla piattaforma, che sfrutta l’attenzione mediatica ancora "calda" attorno al titolo. Il carisma di Meryl Streep e Anne Hathaway, unito alla natura "rewatchable" della storia, sembra inoltre incentivare le visioni ripetute, un fattore che gli analisti considerano decisivo per il successo prolungato di un film anche fuori dalle sale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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