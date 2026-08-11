Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Diavolo Veste Prada 2 domina anche in streaming: Meryl Streep e Anne Hathaway 'umiliano’ Marvel e firmano un debutto da record

Dopo il trionfo al botteghino, il film conquista anche Disney+: il sequel con Meryl Streep e Hathaway supera il debutto del Deadpool & Wolverine, della Marvel.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Siate onesti: ma qualcuno aveva dei dubbi? Certo, detta così non si capisce a cosa ci riferiamo ma, adesso, vi aggiorniamo subito. Meryl Streep non si smentisce mai e ‘ovunque vada’ lascia il segno. Dopo un trionfo al botteghino da quasi 700 milioni di dollari, Il Diavolo Veste Prada 2 è arrivato su Disney+ e nei primi giorni ha totalizzato un numero di visualizzazioni capace di far tremare persino i record targati Marvel, come quello registrato da Deadpool & Wolverine, nel 2024. Un risultato che, a due mesi dall’uscita nelle sale, non era affatto scontato. A quanto pare, il pubblico non si è ancora stancato di Miranda Priestly e della sua corte: i dati diffusi da Disney raccontano una realtà evidente: un cult di questo calibro non smetterà mai di piacere.

Il Diavolo Veste Prada 2 travolge il record di Deadpool & Wolverine su Disney+: Marvel ‘si arrende’

L’incredibile successo de Il Diavolo Veste Prada 2 non si ferma al grande schermo. Dopo aver conquistato il pubblico al cinema con oltre 690 milioni di dollari di incassi, il film di 20th Century Studios ha ottenuto risultati straordinari anche in streaming, diventando il film live-action con il miglior debutto su Disney+ e Hulu dai tempi di Deadpool & Wolverine. Nei primi cinque giorni di disponibilità su Disney+, il film con Meryl Streep e Anne Hathaway ha raggiunto 15,2 milioni di visualizzazioni globali, un dato ora cresciuto e calcolato in base al tempo totale di visione rapportato alla durata del film.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il Diavolo Veste Prada 2, perché il film con Meryl Streep e Anne Hathaway è un successo anche in streaming

Il successo di questo sequel, arrivato dopo vent’anni dal primo, è il risultato di una strategia e di un appeal molto forti. Il film ha già dimostrato la sua forza al botteghino: 220,6 milioni di dollari incassati solo negli Stati Uniti e 691,4 milioni a livello globale, a fronte di un budget relativamente contenuto di 100 milioni. Cifre che testimoniano un pubblico ampio e variegato, capace di riportare in sala anche chi non frequenta abitualmente il cinema. Ma è proprio questo consenso di massa a spiegare il boom su Disney+: chi ha amato il film al cinema lo ha ritrovato in streaming, e questo ha generato un inevitabile un passaparola che si è tradotto in 15,2 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni.

A pesare, probabilmente, anche la formula già rodata da Deadpool & Wolverine: un’uscita cinematografica di peso seguita, a distanza di settimane, dallo sbarco sulla piattaforma, che sfrutta l’attenzione mediatica ancora "calda" attorno al titolo. Il carisma di Meryl Streep e Anne Hathaway, unito alla natura "rewatchable" della storia, sembra inoltre incentivare le visioni ripetute, un fattore che gli analisti considerano decisivo per il successo prolungato di un film anche fuori dalle sale.

Potrebbe interessarti anche

Il Diavolo Veste Prada 2 rimane in vetta al box office di ieri, domenica 17 maggio 2026

Il Diavolo veste Prada 2 in streaming, la data ufficiale è vicinissima: quando esce il film su Disney Plus dopo il boom al box office

Il sequel de Il Diavolo veste Prada 2 debutta su Disney+ e Hulu il 29 luglio. Prima ...
Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep mette all'asta il guardaroba di Miranda Priestly (e c'è anche il maglione ceruleo di Andy)

Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep mette all'asta i vestiti di Miranda Priestley: c'è anche il maglione ceruleo di Andy Sachs

L'attrice apre l’asta dei costumi di scena del film sequel campione d'incassi: tra i...
Il Diavolo Veste Prada 2, Miranda Priestley spietata nel nuovo filmato del sequel presentato al CinemaCon di Las Vegas

Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep ancora più spietata: battute taglienti portano Runway nel caos

Al CinemaCon, è stato mostrato un nuovo filmato de Il Diavolo Veste Prada 2: Miranda...
Tutti i film sequel che vedremo: da Il Diavolo Veste Prada (con Meryl Streep) a Il Grinch 2 (con Jim Carrey)

Meryl Streep e Jim Carrey, Hollywood non li lascia più andare: Il Diavolo Veste Prada 2, Il Grinch e tutti i sequel di film che vedremo

I cult degli anni '90 e Duemila tornano sul grande schermo: da Miranda Priestly (Mer...
Il Diavolo Veste Prada 2, il red carpet della prima mondiale del film arriva in streaming su Disney+

Il Diavolo Veste Prada 2, mega evento tra star, moda e glamour su Disney+: ecco quando

Il red carpet del sequel Il Diavolo Veste Prada 2 arriva in diretta streaming su Dis...
Mamma, Ho Perso l'Aereo, Disney pensa a un reboot del film cult con Macaulay Culkin

Mamma Ho Perso l’Aereo, Disney pensa al colpaccio dopo oltre 30 anni: c'entra Macaulay Culkin, ma c'è un problema

Il celebre film natalizio potrebbe tornare al cinema con un nuovo capitolo: Disney v...
Il Diavolo Veste Prada 2, Mery Streep e Anne Hathaway, omaggio al primo film

Il Diavolo Veste Prada 2, al via il tour promozionale: Meryl Streep e Anne Hathaway da urlo (e spunta un omaggio iconico al film cult)

Il tour promozionale de Il Diavolo Veste Prada 2 parte dal Messico: look pazzeschi d...
Il Diavolo Veste Prada 2, è stato pubblicato il trailer ufficiale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna ma Meryl Streep l'ha completamente dimenticata nel trailer già virale

È online il trailer del sequel Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway rientra a Run...
Meryl Streep (Il Diavolo Veste Prada) conferma il legame con Anna Wintour

Meryl Streep conferma il legame di sangue con un personaggio famosissimo: ecco cosa ha svelato

Meryl Streep, ospite del podcast di Jenna Bush Hager, conferma la parentela con Anna...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Oliver Tree

Oliver Tree
Enrico Brignano

Enrico Brignano
Senhit

Senhit
Margherita Aresti

Margherita Aresti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963