Il diavolo veste Prada 2, terremoto al botteghino: il debutto in Italia è un record senza precedenti
Il nuovo capitolo della saga con Miranda Priestly ha segnato un debutto da record in Italia: ecco i numeri che la portano al primo posto
Miranda Priestly è tornata e, come c’era da aspettarsi, lo ha fatto in grande stile. Il debutto in Italia de Il diavolo veste Prada 2 è stato un vero terremoto per il botteghino, segnando un esordio da record per il film.
Nel suo primo giorno di programmazione, la pellicola ha infatti incassato ben 2,7 milioni di euro, diventando ufficialmente il miglior esordio cinematografico di tutto il 2026. A vent’anni dal primo capitolo, il pubblico ha risposto in massa per rivedere sul grande schermo il leggendario trio composto da Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. Per capire la portata del fenomeno, basti pensare che ha battuto persino il debutto di Barbie del 2023.
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Esordio da record per Il diavolo veste Prada 2 e il ritorno di Miranda Priestly
Gli addetti ai lavori e i cinefili sperano che il sequel replichi o addirittura superi il successo di critica e di pubblico dell’originale. Al momento, il punteggio della critica su Rotten Tomatoes è leggermente superiore, attestandosi al 79%. Certo non sono mancate critiche: una scena del film, in modo particolare, ha attirato commenti molto spiacevoli da parte del web, che è arrivato addirittura a lanciare accuse di razzismo.
In questo nuovo capitolo ritroviamo una Miranda Priestly che deve fare i conti con un mondo che sta cambiando: la carta stampata è in crisi e il suo potere vacilla. Miranda dovrà vedersela proprio con la sua ex assistente, Emily (Emily Blunt), che ora è diventata una potente manager nel settore del lusso. Riappare anche Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway), che non è più la stagista confusa di una volta, ma una professionista affermata.
L’attuale classifica dei film al cinema
Mentre Miranda domina le classifiche, continuano ad andare bene anche altri titoli, il film sulla vita di Michael Jackson tiene duro al secondo posto, superando gli 8 milioni di euro totali nonostante le discussioni che lo accompagnano. Al terzo posto troviamo l’horror La mummia di Lee Ronin, seguito dai successi per famiglie come Super Mario Galaxy.
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