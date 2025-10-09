Il Diavolo Veste Prada 2, Milano brilla più che mai: quanto guadagnano le comparse, le location e la sorpresa Versace Migliaia di aspiranti comparse affollano Milano per il sequel più atteso: tra location suggestive, cachet e l’arrivo a sorpresa sul set di Donatella Versace.

Diciamolo chiaramente, senza tanti giri di parole: chi non vorrebbe essere a Milano in questi giorni, tra le migliaia di aspiranti comparse che lottano a gomitate tra la folla (per così dire) per apparire nell’attesissimo sequel Il Diavolo Veste Prada 2? Chiaramente tutti e il motivo potrebbe essere uno solo: Meryl Streep. Tutti l’adorano, l’ammirano e, anche se per una frazione di secondi, vorrebbero respirare la sua stessa aria. Ma non divaghiamo troppo: la capitale della moda è On Fire, tra set allestiti e sorprese inaspettate… come quella di Donatella Versace. Cosa ci faceva sul set nelle scorse ore? Cercheremo di dare una possibile risposta, ma andiamo con ordine e vediamo quanto guadagnano le comparse, le location scelte e molto altro ancora.

Il Diavolo Veste Prada 2, quanto guadagnano le comparse

Oltre duemila persone si sono presentate ai casting de Il Diavolo Veste Prada 2, come comparse e c’è chi è stato scelto e chi, invece, si è visto sbattuto in faccia un bel ‘no’, secco e potente. Da come è stato riferito, la selezione per le comparse del sequel a Milano si sta rivelando tutt’altro che semplice: messaggi inviati all’ultimo minuto, cambi di programma improvvisi e istruzioni criptiche rendono il processo caotico e un po’ misterioso. Molti partecipano non per il compenso, cento euro al giorno (più che modesto), ma per vivere anche solo pochi secondi nel mondo glamour di Miranda Priestly. A quanto pare, gli aspiranti partecipanti ricevono messaggi notturni con indicazioni strettamente essenziali (senza tanti fronzoli) come "presentati con la macchina pulita e abbigliamento sobrio", per poi ritrovarsi al mattino in attesa di sapere se saranno scelti. C’è chi viene selezionato, chi mandato a casa e chi passa ore a osservare Meryl Streep e Anne Hathaway (o le loro controfigure) girare tra le vie del centro. Su migliaia di candidati, solo pochi vengono chiamati, mentre altri restano in stand-by pronti a subentrare. Il tutto avvolto da un assoluto riserbo: niente foto, video o social, per proteggere la produzione e mantenere la sorpresa.

Tutte le location di Milano

Come vi abbiamo anticipato, Milano in questi giorni brilla come mai prima d’ora, e le location scelte rendono il tutto più magico: strade chiuse e droni in volo su Piazza Duomo, Brera e via Montenapoleone. Il quartier generale delle riprese è Palazzo Parigi, dove sono state avvistate Meryl Streep e la new entry Simone Ashley. La città diventa una passerella a cielo aperto: dalla Piazza della Scala alle scene frenetiche in Galleria Vittorio Emanuele II, fino al casting di comparse nello showroom di Riccardo Grassi. Anche la reale fashion week di Milano e la sfilata Dolce & Gabbana sono state integrate nel film.

I protagonisti originali, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, riprendono i loro ruoli iconici: Miranda Priestly rimane fredda, enigmatica, piena di carisma; Andy Sachs mostra un nuovo stile e Emily si fa più incisiva. Kenneth Branagh, invece, si unisce al cast nel ruolo del marito di Miranda.

Il Diavolo Veste Prada 2, Donatella Versace avvistata sul set: cosa bolle in pentola?

Mentre si parla di location mozzafiato e di una possibile comparsa di Lady Gaga (che a breve sarà a Milano per due tappe del suo tour), è stata avvistata Donatella Versace in via Santo Stefano, dove si trovava il set. I fan sono in estasi per la possibilità di vederla in un cameo nel film ma, c’è che pensa, probabilmente, sia passata da quelle parti per salutare gli attori (cosa, secondo noi, più probabile).

Dove vedere Il Diavolo Veste Prada in streaming

Il Diavolo Veste Prada 2 uscirà nei cinema a maggio 2026 e non sappiamo quando arriverà in streaming sulle varie piattaforme. Tuttavia, potrete guardare il primo film, sempre in streaming, su Disney+, Rakuten TV, Prime Video ed Apple TV.

