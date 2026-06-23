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Il Diavolo veste Prada 2 in streaming, la data ufficiale è vicinissima: quando esce il film su Disney Plus dopo il boom al box office

Il sequel de Il Diavolo veste Prada 2 debutta su Disney+ e Hulu il 29 luglio. Prima passaggio digitale e record al botteghino globale

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Il Diavolo Veste Prada 2 rimane in vetta al box office di ieri, domenica 17 maggio 2026
Disney Plus

Il ritorno di una delle storie più iconiche del cinema contemporaneo è ormai realtà: Il Diavolo veste Prada 2 sta per arrivare ufficialmente in streaming.
Dopo un successo al botteghino che ha sorpreso anche le previsioni più ottimistiche, il film si prepara a una nuova fase della sua distribuzione.
Infatti Disney ha annunciato la data di debutto su Disney+ e Hulu. Un passaggio che segna il completamento della strategia tra sala e piattaforme digitali. E che punta a rilanciare ulteriormente un franchise tornato protagonista dopo anni di silenzio.

Il Diavolo veste Prada 2: quando esce in streaming su Disney+ e Hulu: la data ufficiale del ritorno

Il Diavolo veste Prada 2 sarà disponibile in streaming su Disney+ e Hulu a partire dal 29 luglio, come confermato da 20th Century Studios.
Si tratta di un’uscita attesa, che arriva dopo un percorso cinematografico particolarmente solido e un passaparola costante tra pubblico e critica.

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Il film ha infatti superato i 676 milioni di dollari al box office mondiale, contribuendo a portare il franchise oltre la soglia del miliardo complessivo. Un risultato che certifica il forte interesse per questo sequel, nato a distanza di anni dal capitolo originale. Uno dei fattori chiave del successo è stato il ritorno del cast storico, che ha riportato sullo schermo l’universo narrativo della redazione di moda più famosa del cinema. Tornano infatti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, elementi centrali dell’identità del franchise.

Dal grande schermo allo streaming: la strategia Disney

La distribuzione di Il Diavolo veste Prada 2 segue una strategia ormai consolidata per Disney: massimizzare la finestra cinematografica prima dello sbarco sulle piattaforme. Prima dell’arrivo in streaming, il film sarà disponibile in formato digitale e in 4K Ultra HD dal 28 giugno, seguito da edizioni Blu-ray e da un bundle speciale che includerà anche il film originale del 2006. Un’uscita pensata soprattutto per i collezionisti e per i fan più affezionati. Anche se il mercato fisico è in calo, questo tipo di release continua a giocare un ruolo simbolico importante: mantiene vivo il legame con la storia del franchise e valorizza i contenuti extra, tra dietro le quinte e materiali esclusivi.

Il caso di Il Diavolo veste Prada 2 dimostra come alcuni titoli possano ancora dominare più finestre di distribuzione contemporaneamente. Dalla sala allo streaming, fino all’home video, il film continua a generare attenzione e risultati, rafforzando il valore del brand cinematografico. Con l’arrivo su Disney+ e Hulu, il sequel si prepara ora a una seconda vita digitale, destinata a intercettare un pubblico ancora più ampio rispetto a quello delle sale.

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