Il Diavolo Veste Prada 2 è già in streaming: mega evento tra star, moda e glamour su Disney+. Ecco quando la première Il red carpet del sequel Il Diavolo Veste Prada 2 arriva in diretta streaming su Disney+ da New York: star, moda e momenti esclusivi alla première mondiale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ammettiamolo senza timori: ormai siamo stanchi di aspettare. La voglia di vedere cosa ci aspetta in questo più che attesissimo sequel è alle stelle. E, come se non bastasse, questa notizia delle scorse ore, non fa che alimentare il desiderio. Questo aprile sarà il mese de Il Diavolo Veste Prada 2, il secondo capitolo del film del 2006 diventato un cult grazie al cast stellare che, fortunatamente, rivedremo nel sequel: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Poche ore fa, abbiamo appreso che tra qualche giorno ci sarà un grande evento a New York che riguarda proprio la pellicola. Si tratta del red carpet della prima mondiale che, gli abbonati a Disney+ potranno vedere in streaming. Scoprite quando!

Il Diavolo Veste Prada 2, su Disney+ il red carpet della première mondiale: il giorno da segnare

Ebbene sì! Milioni di fan potranno godersi un evento imperdibile. Il red carpet dell’anteprima mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2 sarà trasmesso in diretta su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, permettendo agli abbonati di assistere a una delle serate più attese e glamour dell’anno. L’evento si terrà lunedì 20 aprile al Lincoln Center di New York e in Italia sarà visibile dalle 23:30, con successiva disponibilità della replica. La diretta offrirà uno sguardo esclusivo tra moda, interviste, celebrità e momenti dietro le quinte. Parteciperanno il cast e i creatori del film, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh e altri, insieme al regista David Frankel e alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna. In attesa del sequel, è possibile rivedere il film originale su Disney+ in Italia e Hulu negli USA. Il nuovo capitolo arriverà nelle sale italiane il 29 aprile.

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Il Diavolo Veste Prada 2, anche Lucy Liu nel cast del film: il ruolo top secret

Anche Lucy Liu è nel cast de Il Diavolo Veste Prada insieme a Meryl Streep e Anne Hathaway, ma il suo ruolo rimane ancora sconosciuto, assolutamente top secret. Nel sequel, a vent’anni dal film originale ispirato al romanzo di Lauren Weisberger, Miranda Priestly è ancora alla guida di Runway, ma deve affrontare una crisi legata al declino della carta stampata. Per questo viene richiamata Andy Sachs, ormai diventata una donna in carriera, per aiutarla a salvare la sua eredità professionale. Lucy Liu ha descritto il suo personaggio come "ruolo misterioso" e ha sottolineato: "Penso che sia proprio questo il suo punto di forza. Credo che tutti non vedano l’ora". Parlando del film, ha aggiunto: "Sarà estremamente divertente. Offrirà tutto ciò che si può desiderare, sarà visivamente accattivante e mostrerà come questi personaggi siano cresciuti e cambiati. Penso che sia proprio questo che la gente vuole vedere. Vogliono sapere, a distanza di 20 anni, cosa è cambiato, perché non vogliono che venga loro servita sempre la stessa cosa".

Sull’esperienza "da sogno" sul set ha poi dichiarato: "Lavorare con Annie e Meryl insieme in una scena è stato semplicemente fantastico ed essere catapultati nel sequel di qualcun altro anziché nel proprio film è stato emozionante".

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