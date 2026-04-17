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Il Diavolo Veste Prada 2, Miranda affonda i collaboratori con battute taglienti: Runway sprofonda nel caos

Al CinemaCon, è stato mostrato un nuovo filmato de Il Diavolo Veste Prada 2: Miranda torna con battute al veleno e Runway sprofonda in un caos senza precedenti.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

In occasione del CinemaCon a Las Vegas, sono state mostrate nuove immagini di Il Diavolo Veste Prada 2, attesissimo sequel del cult del 2006 che riporta sullo schermo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Vent’anni dopo, le strade di New York e la redazione di Runway Magazine tornano protagoniste, ma gli equilibri sono cambiati e ci sono tensioni interne. Miranda Priestly riappare più tagliente che mai, d’altronde, è proprio per questa sua ironia pungente e velenosa che l’abbiamo amata sin da subito. Ma cos’avrà detto nel filmato trasmesso al CinemaCon? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il Diavolo Veste Prada 2, Miranda Priestley più spietata che mai nel sequel: la conferma in un filmato

Al CinemaCon di Las Vegas sono state presentate nuove immagini di Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel prodotto da 20th Century Studios che riporta sullo schermo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci nei ruoli iconici del primo film. L’uscita in Italia è prevista per il 29 aprile. Il film riunisce il cast originale insieme al regista David Frankel e alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce anche nuovi attori come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu e altri. Tornano inoltre alcuni personaggi secondari del capitolo originale, tra cui Lily e Irv. Nel filmato, si vede Runway Magazine in piena crisi a causa del cambiamento dell’industria editoriale e del declino della stampa. Miranda Priestly rimane la figura centrale: è ancora molto severa e pungente, ma sembra dover affrontare un contesto più difficile e meno controllabile rispetto al passato.

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Durante una riunione editoriale per un servizio fotografico andato male, Miranda critica duramente il suo staff con il suo solito sarcasmo, mostrando però anche una certa difficoltà ad adattarsi ai nuovi tempi. Nella clip, inoltre, si vede anche Andy Sachs che viene richiamata per occuparsi dei contenuti di approfondimento e contribuire a risolvere una possibile crisi che coinvolge la rivista. La pellicola è prodotta da Wendy Finerman con la partecipazione di diversi produttori esecutivi, tra cui Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna.

Il Diavolo Veste Prada 2, il red carpet della prima mondiale arriva in streaming su Disney+

C’è un evento imperdibile che i fan de Il Diavolo Veste Prada 2 non possono perdere in alcun modo. L’anteprima mondiale del sequel sarà trasmessa in diretta su Disney+ in Italia e su Hulu negli USA il 20 aprile da New York, con inizio in Italia alle 23:30 e successiva replica. L’evento mostrerà il red carpet con cast e creatori del film, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, oltre a interviste e contenuti esclusivi dal backstage. In attesa del sequel, il primo film è già disponibile in streaming, mentre il nuovo capitolo uscirà nei cinema italiani il 29 aprile.

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