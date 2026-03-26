Il Diavolo veste Prada 2, Mery Streep svela la richiesta senza precedenti di Anne Hathaway durante le riprese del film Anne Hathaway ha messo un divieto in Il Diavolo veste Prada 2: ecco chi non doveva proprio essere nel film

Mediaset Infinity

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Anne Hathaway ha fatto una richiesta importante e molto specifica per le riprese de Il Diavolo veste Prada 2. L’attrice, che torna ad essere Andrea Sachs dopo ben 20 anni, sarò nuovamente affiancata da Meryl Streep nel sequel che al solo annuncio ha destato grande clamore ed entusiasmo nei fan di tutto il mondo. Proprio Streep, in una recente intervista, ha rivelato che la collega e amica ha fatto ai produttori una richiesta senza precedenti: che non fossero utilizzate nel film modelle "scheletriche" o "magre in modo allarmante".

Anne Hathaway si oppone alle modelle troppo magre in Il Diavolo veste Prada 2: la rivelazione di Mery Streep

Intervistata da Harper’s Bazaar, Streep ha rivelato di aver assistito insieme alla collega Hathaway a una sfilata durante la Settimana della Moda di Milano, dalla quale sarebbe nata proprio l’osservazione sulle modelle troppo magre. "Sono rimasta colpita da quanto fossero non solo belle e giovani – a me sembrano tutte giovani – ma anche incredibilmente magre le modelle", ha ammesso l’attrice nel corso dell’intervista. E ha poi aggiunto: "Pensavo che la questione fosse stata risolta anni fa." È a quel punto che ha tirato in ballo Anne Hathaway, rivelando la richiesta fatta dall’attrice: "Anche Annie se n’è accorta e si è subito rivolta ai produttori, ottenendo la promessa che le modelle della sfilata che stavamo organizzando per il nostro film non sarebbero state così scheletriche! È una persona di grande valore", ha tenuto perciò a sottolineare.

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Quando esce il film

Questa dichiarazione ci dà già un primo importante spoiler su ciò che vedremo ne Il diavolo veste Prada 2, che ricordiamo uscirà nelle sale cinematografiche il 30 aprile. La volontà è quella di portare in scena il mondo della moda ma nel modo più sano possibile, cercando di allontanare dall’immaginario collettivo la convinzione che per diventare modelle bisogna avere una fisicità eccessivamente esile. Di certo la richiesta di Hathaway godrà di grande apprezzamento da parte del pubblico.

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