Il diavolo veste Prada 2, caos sul set: Anne Hathaway e Stanley Tucci litigano coi fan e scatenano la polemica
Scontri sul set del film Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway e Stanley Tucci hanno discusso con alcuni fan presenti. Il video ha fatto il giro del web
Anne Hathaway e Stanley Tucci hanno avuto una dura discussione con i paparazzi durante le riprese di Il diavolo veste Prada 2. Durante una scena a Central Park, New York, i due si sono fermati a metà delle riprese per dire ai fotografi presenti di "rilassarsi". Il video, diventato poi virale, ha spaccato l’opinione pubblica, tra coloro che si sono detti d’accordo col duo di attori e gli altri che, invece, li hanno criticati.
Anne Hathaway e Stanley Tucci, scontri sul set di Il Diavolo veste Prada 2: cos’è successo
In un filmato condiviso sui social, si vede Stanley Tucci uscire improvvisamente dal personaggio, durante una ripresa, per dire ad alcuni paparazzi e fan presenti: "Ehi ragazzi, va bene se scattare foto, ma per favore…" Anne interviene subito dopo, aggiungendo: "Voglio far sapere a tutti che ci sono dei bambini sul set". Insomma, i due attori hanno letteralmente perso la pazienza di fronte ai continui flash e scatti dei presenti, al punto da intervenire personalmente. Gesto che ha scatenato decine di commenti sul web.
C’è chi ha elogiato il duo per aver mantenuto la calma nei toni e l’educazione, scrivendo: "Questo è irrispettoso, soprattutto nei confronti degli attori e dell’intera troupe. Anne e Stanley hanno gestito la situazione molto bene, è triste e deplorevole che accada una cosa del genere". O ancora: "Bisogna fare i complimenti agli attori per il loro atteggiamento", ha aggiunto un altro. C’è però chi ha criticato il loro atteggiamento, scrivendo: "Ma davvero pensano di conquistare fan comportandosi così? Sono poco professionali e imbarazzanti".
Le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 stanno ricevendo molta attenzione, d’altronde il fatto che si giri in piena New York non facilita la segretezza dei contenuti della pellicola. Una cosa che è stata criticata dalla costumista del film, Molly Rogers, che nel corso di un’intervista, ha dichiarato di essere frustrata dalle foto del set che circolano online. "Sai, la gente si stancherebbe di tutti quegli scatti dei paparazzi", ha detto. "C’è gente che monetizza il mio lavoro. Identificano ogni singolo capo che indossano." "È un vero peccato", ha aggiunto. "Spesso, guardando le inquadrature esterne, si ha la sensazione di aver già visto il film".
Dove vedere il film in streaming
In attesa dell’uscita del sequel, ricordiamo che Il Diavolo veste Prada ha debuttato nel 2006 ed è oggi un classico di culto per la sua tagliente satira del spietato mondo della moda. È disponibile per la visione in streaming o il noleggio/acquisto su Prime Video, AppleTv+ e Disney+.
