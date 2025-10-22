Lady Gaga e il mistero ne Il diavolo veste Prada 2: tutte le volte che ha conquistato cinema e Tv con la sua arte La popstar torna a unire cinema e musica: un’inedita performance nel sequel cult Il Diavolo Veste Prada 2, riaccende la curiosità su un nuovo album top secret.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Alla fine, quelle voci che circolavano settimane fa e che avevano acceso l’entusiasmo di milioni di fan, si sono rivelate fondate. A quanto pare, vedremo anche Lady Gaga ne Il Diavolo Veste Prada 2, il tanto atteso sequel del film cult che, solo pochi giorni fa ha visto la città di Milano invasa dagli attori per alcune riprese. La cantante Premio Oscar sarebbe entrata nel cast cantando un brano segreto che farà parte del suo prossimo album in studio a cui sta già lavorando e che sarà una cosa completamente diversa dai suoi precedenti in carriera. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Il Diavolo Veste Prada 2, il ruolo di Lady Gaga e cosa sappiamo sul sequel

Lady Gaga avrebbe preso parte a Il Diavolo Veste Prada 2, girando una scena in cui interpreta una canzone inedita destinata sia alla colonna sonora del film che al suo prossimo album, ancora segreto. Secondo Vanity Fair Italia, la scena è stata tra le più discusse sul set perché unisce la sua arte musicale al mondo fashion della pellicola. I dettagli sul ruolo di Gaga restano riservati, ma alcune fonti suggeriscono che il brano segnerà l’inizio della sua nuova era musicale. Per evitare fughe di notizie, la cantante avrebbe registrato in playback, con la versione finale del brano aggiunta in post-produzione. Nel sequel, Miranda Priestly (Meryl Streep) affronterà la crisi della carta stampata e si scontrerà con la sua ex assistente Emily (Emily Blunt), ora impiegata in un’azienda pubblicitaria che potrebbe salvare la rivista. Non sono ancora stati rivelati i dettagli sul ritorno di Andy (Anne Hathaway), che nel primo film lasciava Runway per lavorare come giornalista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel cast figurano anche Kenneth Branagh (marito di Miranda), Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley e Patrick Brammall. La regia sarà di David Frankel e la sceneggiatura di Aline Brosh McKenna. Per l’uscita nei cinema, invece, dovremmo attendere maggio 2026. Nell’attesa però, potreste vedere il primo film in streaming su Prime Video.

Lady Gaga tra musica e cinema: i suoi film

C’è da dire che, la carriera musicale della popstar, si è più volte intrecciata con quella cinematografica, dove ha interpretato sia piccoli che grandi ruoli. Ecco alcuni titoli in cui potrete notare anche le sue doti da attrice:

American Horror Story: Hotel (2015-2016)

Serie televisiva in cui ha recitato accanto a Matt Boomer e Sarah Paulson, dove vestiva i panni di Elizabeth Johnson, conosciuta come "La Contessa". La sua interpretazione le è valsa il Golden Globe come Miglior Attrice In Una Miniserie. Questa stagione è in streaming su Prime Video.

A Star Is Born (2028)

Ha ricevuto elogi dalla critica per questo film, con Bradley Cooper, ottenendo una nomination all’Oscar come Miglior Attrice e vincendo l’Oscar per la Miglior Canzone Originale con Shallow. Nella pellicola, interpreta Ally, una giovane aspirante cantante che si innamora di un musicista alcolizzato e che la invoglia a esibirsi sul palco durante un suo concerto. Trovate la pellicola in streaming su Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Apple TV.

House of Gucci (2021)

In seguito, è entrata nel cast di House of Gucci, interpretando Patrizia Reggiani, ruolo che le ha fruttato candidature ai Golden Globe e ai BAFTA. La storia è più che nota, il film è diretto da Ridley Scott e vanta anche la presenza di Adam River proprio nel ruolo di Maurizio Gucci. In streaming su Prime Video, Rakuten TV, Apple TV.

Joker: Folie à Deux (2024)

Più recente, invece, è il ruolo di Harley Queen in Joker: Folie à Deux, accanto a Joaquin Phoenix, il quale interpreta l’iconico personaggio della DC Comics. Per questo film (poco apprezzato dalla critica) c’è stata anche la pubblicazione del "companion album" intitolato Harlequin, proprio di Lady Gaga. E’ in streaming su NOW, Apple TV, Rakuten TV, Prime Video.

Potrebbe interessarti anche