Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga (dopo il malore) anticipa il film: svelato il singolo ‘Runway’ con Doechii La cantante ha pubblicato il nuovo brano, già colonna sonora del trailer dell’attesissimo sequel della pellicola del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

IPA

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Lady Gaga torna a fare musica e resta ‘vicina’ al cinema. Dopo avere festeggiato i 40 anni, infatti, la cantante newyorkese ha continuato il suo tour The Mayhem Ball, ma è stata costretta a cancellare la data dello scorso 6 aprile per problemi di salute. L’artista si può consolare col successo di ‘Runway’, il nuovo singolo con Doechii pubblicato ieri su tutte le piattaforme e già colonna sonora del trailer de Il Diavolo veste Prada 2. Scopriamo tutti i dettagli.

Lady Gaga: il nuovo singolo è ‘Runway’, la colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2

Si chiama ‘Runway’ – proprio come la rivista di moda diretta da Miranda Priesltly – e sarà colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2, come già anticipato dal trailer dell’attesissimo sequel della pellicola del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway in uscita il prossimo 29 aprile. È il nuovo singolo di Lady Gaga, realizzato con la rapper Doechii in una collaborazione stellare, pubblicato ieri su tutte le piattaforme. Le vibes sono quelle della pista da ballo, ma anche e soprattutto quelle della passerella di moda, in un perfetto connubio col film diretto da David Frenkel che vedrà il ritorno di Andrea Sachs proprio a Runway dopo vent’anni.

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Il malore e il concerto cancellato: cos’è successo alla cantante

L’uscita di ‘Runway’ e il rapido successo sulle piattaforme sicuramente consolerà Lady Gaga, che soltanto pochi giorni fa era stata costretta ad annullare un concerto per problemi di salute. La cantante newyorkese, infatti, ha cancellato il live di Montreal in programma lo scorso 6 aprile, la terza data nella città canadese del suo tour The Mayhem Ball e ultima tappa prima del ritonro negli USA e nella ‘sua’ New York, dove di concluderà la tournée il prossimo 13 aprile. "Ciao a tutti. Mi dispiace tantissimo dirvi che non posso esibirmi stasera e devo cancellare il concerto" aveva scritto Lady Gaga, rivelando (non senza rammarico per i fan) di avere avuto un malore: "Negli ultimi giorni ho combattuto contro un’infezione respiratoria e ho fatto tutto il possibile per riposare e guarire, ma la situazione è peggiorata (…) Il mio medico mi ha fortemente consigliato di non esibirmi oggi (…) Sono devastata e mi dispiace davvero tanto".

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