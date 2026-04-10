Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga (dopo il malore) anticipa il film: svelato il singolo ‘Runway’ con Doechii

La cantante ha pubblicato il nuovo brano, già colonna sonora del trailer dell’attesissimo sequel della pellicola del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lady Gaga
IPA

Lady Gaga torna a fare musica e resta ‘vicina’ al cinema. Dopo avere festeggiato i 40 anni, infatti, la cantante newyorkese ha continuato il suo tour The Mayhem Ball, ma è stata costretta a cancellare la data dello scorso 6 aprile per problemi di salute. L’artista si può consolare col successo di ‘Runway’, il nuovo singolo con Doechii pubblicato ieri su tutte le piattaforme e già colonna sonora del trailer de Il Diavolo veste Prada 2. Scopriamo tutti i dettagli.

Lady Gaga: il nuovo singolo è ‘Runway’, la colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2

Si chiama ‘Runway’ – proprio come la rivista di moda diretta da Miranda Priesltly – e sarà colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2, come già anticipato dal trailer dell’attesissimo sequel della pellicola del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway in uscita il prossimo 29 aprile. È il nuovo singolo di Lady Gaga, realizzato con la rapper Doechii in una collaborazione stellare, pubblicato ieri su tutte le piattaforme. Le vibes sono quelle della pista da ballo, ma anche e soprattutto quelle della passerella di moda, in un perfetto connubio col film diretto da David Frenkel che vedrà il ritorno di Andrea Sachs proprio a Runway dopo vent’anni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il malore e il concerto cancellato: cos’è successo alla cantante

L’uscita di ‘Runway’ e il rapido successo sulle piattaforme sicuramente consolerà Lady Gaga, che soltanto pochi giorni fa era stata costretta ad annullare un concerto per problemi di salute. La cantante newyorkese, infatti, ha cancellato il live di Montreal in programma lo scorso 6 aprile, la terza data nella città canadese del suo tour The Mayhem Ball e ultima tappa prima del ritonro negli USA e nella ‘sua’ New York, dove di concluderà la tournée il prossimo 13 aprile. "Ciao a tutti. Mi dispiace tantissimo dirvi che non posso esibirmi stasera e devo cancellare il concerto" aveva scritto Lady Gaga, rivelando (non senza rammarico per i fan) di avere avuto un malore: "Negli ultimi giorni ho combattuto contro un’infezione respiratoria e ho fatto tutto il possibile per riposare e guarire, ma la situazione è peggiorata (…) Il mio medico mi ha fortemente consigliato di non esibirmi oggi (…) Sono devastata e mi dispiace davvero tanto".

Potrebbe interessarti anche

Il Diavolo Veste Prada 2, svelato il trailer finale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandolo di Miranda: sorpresa Lady Gaga

Nel trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway torna a Runway tra ric...
Il Diavolo Veste Prada 2, è stato pubblicato il trailer ufficiale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna ma Meryl Streep l'ha completamente dimenticata nel trailer già virale

È online il trailer del sequel Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway rientra a Run...
Lady Gaga

Lady Gaga, il forfait choc a poche ore dal concerto. Le parole che gelano i fan: “La situazione è peggiorata”    

La cantante americana ha annunciato su Instagram di essere costretta a rinunciare al...
Il Diavolo Veste Prada 2, Mery Streep e Anne Hathaway, omaggio al primo film

Il Diavolo Veste Prada 2, al via il tour promozionale: Meryl Streep e Anne Hathaway da urlo (e spunta un omaggio iconico al film cult)

Il tour promozionale de Il Diavolo Veste Prada 2 parte dal Messico: look pazzeschi d...
The Corrections, Meryl Streep protagonista della nuova serie Netflix

Dimenticate la sua freddezza ne Il Diavolo Veste Prada 2: in questa serie Netflix Meryl Streep ha un dolce desiderio

L'attrice Premio Oscar, Meryl Streep, torna protagonista su Netflix con una nuova se...
Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser ci riporta nella redazione di Runway

Il diavolo veste Prada 2, il nuovo trailer ci riporta nel caos della redazione di Meryl Streep e Anne Hathaway

Miranda e Andy stanno per tornare nel sequel del cult del 2006: la trama è ancora av...
Anne Hathaway sarà la protagonista della nuova serie Paramount Plus, Fear Not

Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep svela la richiesta senza precedenti di Anne Hathaway durante le riprese del film

Anne Hathaway ha messo un divieto in Il Diavolo veste Prada 2: ecco chi non doveva p...
Anne Hathaway al cinema con Mother Mary

Anne Hathaway dal Diavolo veste Prada a popstar internazionale: presto al cinema in Mother Mary con Michaela Coel. Trama e trailer del film

Non solo Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway affronta una sfida fisica ed emotiv...
Meryl Streep senza freni: "Il Diavolo veste Prada penalizzato, ecco perché"

La verità nascosta per anni su Il Diavolo veste Prada: "Penalizzato da un fatto grave"

Meryl Streep ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa, svelando un retroscen...

Salute

Fuoco di Sant’Antonio

Le persone che rischiano di più e come proteggere i pazienti più fragili

LEGGI

Personaggi

Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio
Roberto Arditti

Roberto Arditti
Amanda Sandrelli

Amanda Sandrelli
Rosalia

Rosalia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963