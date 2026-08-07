Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep mette all'asta i vestiti di Miranda Priestley: c'è anche il maglione ceruleo di Andy Sachs L'attrice apre l’asta dei costumi di scena del film sequel campione d'incassi: tra i pezzi più ambiti anche il celebre e iconico maglione ceruleo di Andy Sachs.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Vent’anni dopo il film diventato cult, è tornata nei panni della glaciale Miranda Priestly e, adesso Meryl Streep torna a far parlare di sé con un’iniziativa che unisce cinema, moda e beneficenza. L’attrice premio Oscar ha deciso di mettere all’asta alcuni dei costumi più iconici de Il Diavolo Veste Prada 2, compreso il celebre maglione ceruleo di Andy Sachs. I fan avranno così la possibilità di conquistare un pezzo della storia del film, mentre il ricavato sosterrà importanti realtà del mondo del giornalismo e della moda.

Meryl Streep mette all’asta il guardaroba de Il Diavolo Veste Prada 2: fan al settimo cielo

Meryl Streep ha organizzato un’asta online dei costumi di scena de Il Diavolo Veste Prada 2, permettendo ai fan di acquistare alcuni degli abiti più iconici del film. L’iniziativa si svolgerà dall’1 al 15 settembre su Christie’s.com e il ricavato sarà destinato al Committee to Protect Journalists (CPJ) e al Council of Fashion Designers of America (CFDA). Tra gli oggetti disponibili figurano la giacca con nappine di Dries Van Noten indossata da Miranda Priestley, l’abito di piume di Bad Binch TongTong creato da Terrence Zhou per Lady Gaga e il celebre maglione ceruleo di Andy Sachs. Gli abiti saranno esposti gratuitamente dall’8 al 13 settembre presso Christie’s New York, che ospiterà anche un’asta benefica dal vivo il 10 settembre durante la New York Fashion Week.

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Streep ha dichiarato: "Unitevi a noi per celebrare la verità e la bellezza, la bellezza e la verità! La spettacolare asta globale di scarpe, borse, abiti ed esperienze glamour de Il Diavolo veste Prada, in diretta su Christie’s, a beneficio del Committee to Protect Journalists e del Council of Fashion Designers of America! Preparatevi per l’autunno e fate le vostre offerte!"

Il successo del sequel Il Diavolo Veste Prada 2

Uscito ad aprile, Il Diavolo Veste Prada 2 ha ottenuto un grandissimo successo internazionale, complice anche il ritorno sullo schermo del cast iconico composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci nei rispettivi ruoli di Miranda Priestley, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel Kipling. Nel sequel Miranda affronta la crisi della carta stampata e la sfida di mantenere il controllo di Runway. La sua posizione viene messa alla prova dal ritorno di Emily, ora dirigente nel mondo del lusso, e di Andrea Sachs, diventata una professionista affermata. La pellicola vede anche il ritorno di alcuni interpreti del film originale, oltre all’ingresso di nuovi membri del cast come Lady Gaga, Kenneth Branagh e Lucy Liu. Presenti anche i cameo di diverse star, come Donatella Versace. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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