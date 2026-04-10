Il Diavolo veste Prada 2, spunta subito un errore: fan impazziti per la clamorosa gaffe Alcuni fan in attesa dell'uscita de Il Diavolo veste Prada 2 hanno notato un errore nell'ultimo trailer del film, in uscita il 29 aprile, rendendolo virale

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C’è un errore nel trailer finale di Il diavolo veste Prada 2 e in pochi lo hanno notato fino a quando un utente non solo lo ha visto ma lo ha anche ‘fotografato’, pubblicandolo online. Così, in poche ore, è diventato virale.

Il diavolo veste Prada 2, ecco l’errore nel trailer ha fatto impazzire il web

Ma qual è questo errore? In una scena in cui Andy Sachs (Anne Hathaway) attraversa una strada di New York, indossando un abito grigio scuro, stivali neri e occhiali da sole oversize, si vede una passante all’interno di un taxi che filma la scena con il suo cellulare. "Questa ragazza con il telefono completamente fuori dal finestrino del camper mi fa impazzire", ha scritto allora un utente sui social media su X, allegando uno screenshot della scena.

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I follower si sono subito riversati nella sezione commenti per condividere la loro opinione sull’esilarante incidente. "Perché quella è Andy Sachs. Un milione di ragazze farebbero carte false per quel lavoro!" ha scherzato una fan, mentre una seconda ha aggiunto: "La gente dirà che è una turista alla sua prima esperienza a New York", "E la telecamera l’ha ripresa perfettamente!" ha aggiunto una terza persona. Un episodio esilarante, insomma, che ha scatenato la curiosità del web sull’identità della persona inquadrata.

Quando esce il film al cinema

Intanto manca sempre meno all’uscita al cinema di Il Diavolo veste Prada 2. Il nuovo progetto arriva 20 anni dopo il primo film, diventato un cult nel 2006. Basato sull’omonimo romanzo del 2004 di Lauren Weisberger, che era stata una delle assistenti di Wintour, la pellicola ritrova Stanley Tucci ed Emily Blunt nei ruoli di Nigel, direttore artistico, e di Emily, ex assistente di Miranda.

Questa volta, Emily è passata da assistente a dirigente rivale, mentre Andy ha scalato la gerarchia aziendale fino a diventare responsabile delle rubriche. Tuttavia, un volto familiare che non tornerà è quello di Adrian Grenier. L’attore interpretava Nate Cooper, il fidanzato di Sachs, nel primo film. La nuova pellicola debutterà nelle sale il 29 aprile.

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