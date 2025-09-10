Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Programmi

Film

Serie TV

Il Diavolo veste Prada 2, casting aperti a Milano per 2mila comparse: i requisiti per partecipare

L’attesissimo sequel arriverà anche in Italia per alcune riprese nel capoluogo lombardo: ecco chi può candidarsi ai provini come comparsa.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo quasi vent’anni dal film cult del 2006, il celebre cast de Il Diavolo veste Prada è di nuovo al lavoro, e i fan di Meryl Streep e Anne Hathaway non stanno più nella pelle. Ma per la gioia dei tantissimi fan italiani, è notizia di questi ultimi giorni l’arrivo dell’intera troupe anche in Italia per alcune importanti riprese del film che si svolgeranno a Milano. E, come se questo non fosse già abbastanza emozionante, la produzione aprirà proprio nel capoluogo lombardo i casting per trovare 2mila comparse che prenderanno parte al film: ecco tutti i requisiti e come partecipare.

Casting comparse Il Diavolo veste Prada 2

Milano, capitale italiana della moda, diventerà prestissimo il set a cielo aperto di alcune importanti scene de Il Diavolo veste Prada 2. Per l’occasione, la produzione ha dunque deciso di aprire i casting per la ricerca di ben 2mila comparse che potranno prendere parte all’iconico sequel. "Le riprese si svolgeranno anche a Milano, la città della moda per eccellenza. All’ombra della Madonnina sono in corso ‘street casting’ per coinvolgere personaggi cool. Il ciak è previsto per i primi di ottobre tra sfilate, party e una attesissima star della musica internazionale", racconta Vanity Fair.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Da quanto emerso fino a questo momento, le riprese si svolgeranno infatti dall’8 al 16 ottobre, e il primo casting ufficiale per le comparse sarebbe già stato fissato per il prossimo martedì 16 settembre presso lo showroom di Riccardo Grassi. Doveroso però sottolineare che non tutti vi potranno partecipare, dato che la produzione ha richiesto caratteristiche e requisiti ben precisi. Come rivelato da Milano Finanza, le comparse dovranno infatti essere "tutte over 30 e dovranno già lavorare nel mondo della moda, del design, della comunicazione e degli eventi, così da regalare al tutto un senso d’autenticità".

"Chi verrà ammesso al casting riceverà un mood stilistico da seguire, in tema di look. Se non ritenuto adatto, il giorno del provino, ci penserà il reparto costumi", fa sapere inoltre Milano Finanza. Al momento non vi sono ancora informazioni certe su quali scene verranno girate in Italia, ma si vocifera sia già prevista "una gigantesca scena in zona Brera che coinvolgerà 900 persone".

Il Diavolo veste Prada, dove vedere in streaming il film con Meryl Streep

Il film Il Diavolo veste Prada, tratto dal romanzo di Lauren Weisberger, è una commedia sofisticata che intreccia ironia, stile e le magnetiche interpretazioni di due attrici straordinarie: Anne Hathaway nei panni della protagonista Andy Sachs e Meryl Streep nel ruolo dell’iconica Miranda Priestly. Tra umorismo pungente, dialoghi brillanti, profonde riflessioni sulla società e il mondo della moda, e personaggi complessi dalle mille sfaccettature, il film è riuscito a conquistare il pubblico incassando oltre 326 milioni di dollari a livello globale, regalando a Meryl Streep anche una nomination all’Oscar.

In attesa dei casting e, ancor di più, dell’arrivo al cinema del sequel previsto per la primavera del 2026, non rimane allora che riguardare ancora una volta l’iconico film Il Diavolo veste Prada, attualmente disponibile in streaming su Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, CHILI, Rakuten TV, TIM Vision e Google Play Film.

Potrebbe interessarti anche

Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep e Anne Hathaway nelle prime foto dal set

Anne Hathaway e Meryl Streep tornano da regine ne Il Diavolo Veste Prada 2: le prime foto dal set incendiano il web

Anne Hathaway e Meryl Streep tornano a vestire i panni di Andy e Miranda nel sequel ...
Il Diavolo Veste Prada 2, Patrick Brammall sarà il nuovo amore di Anne Hathaway nel film sequel

Patrick Brammall, chi è il nuovo irresistibile 'amore' di Anne Hathaway: ecco la coppia infuocata de Il Diavolo Veste Prada 2

Sarà Patrick Brammall, l'affascinante uomo che farà battere il cuore di Anne Hathawa...
Il diavolo veste prada 2 con Meryl Streep

Meryl Streep divina e glaciale su Prime Video: la svolta nel sequel del film cult

Meryl Streep torna a dettare legge nella moda: nel sequel del film cult scopriremo n...
Il diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e Stanley Tucci litigano coi fan

Il diavolo veste Prada 2, caos sul set: Anne Hathaway e Stanley Tucci litigano coi fan e scatenano la polemica

Scontri sul set del film Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway e Stanley Tucci han...
Nicola Porro ed Anne Hathaway

Cosa vedere in prima serata l'8 settembre: Nicola Porro cala un jolly contro la Nazionale

Cosa vedere stasera in tv? A Quarta Repubblica ospite in esclusiva il ministro degli...
Ascolti 8 settembre 2025

Ascolti tv ieri (8 settembre): boom Nazionale, Matano ridimensiona Nuzzi, Gerry Scotti dilaga senza De Martino

La partita Israele-Italia tocca il 39,1% di share, Balivo torna col 12,2-15%, Cleric...
Emily in Paris 5 arriva a Venezia e cerca comparse: come partecipare

Emily in Paris 5 sbarca a Venezia e cerca comparse: la richiesta di Netflix per il casting fa discutere

Le riprese di Emily in Paris 5 arrivano a Venezia e per l'occasione Netflix è alla r...
Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro

Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 8 settembre 2025: ...
Sognando Beckham 2, il sequel del film si farà

Sognando Beckham 2 si farà davvero: il ritorno del film cult accende i social: la nuova sfida al femminile

Vent’anni dopo il cult sul calcio femminile, torna Sognando Beckham: confermato il s...

Personaggi

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli
Giorgio Armani

Giorgio Armani
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Blake Lively

Blake Lively

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963