Il Diavolo veste Prada 2, casting aperti a Milano per 2mila comparse: i requisiti per partecipare L’attesissimo sequel arriverà anche in Italia per alcune riprese nel capoluogo lombardo: ecco chi può candidarsi ai provini come comparsa.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo quasi vent’anni dal film cult del 2006, il celebre cast de Il Diavolo veste Prada è di nuovo al lavoro, e i fan di Meryl Streep e Anne Hathaway non stanno più nella pelle. Ma per la gioia dei tantissimi fan italiani, è notizia di questi ultimi giorni l’arrivo dell’intera troupe anche in Italia per alcune importanti riprese del film che si svolgeranno a Milano. E, come se questo non fosse già abbastanza emozionante, la produzione aprirà proprio nel capoluogo lombardo i casting per trovare 2mila comparse che prenderanno parte al film: ecco tutti i requisiti e come partecipare.

Casting comparse Il Diavolo veste Prada 2

Milano, capitale italiana della moda, diventerà prestissimo il set a cielo aperto di alcune importanti scene de Il Diavolo veste Prada 2. Per l’occasione, la produzione ha dunque deciso di aprire i casting per la ricerca di ben 2mila comparse che potranno prendere parte all’iconico sequel. "Le riprese si svolgeranno anche a Milano, la città della moda per eccellenza. All’ombra della Madonnina sono in corso ‘street casting’ per coinvolgere personaggi cool. Il ciak è previsto per i primi di ottobre tra sfilate, party e una attesissima star della musica internazionale", racconta Vanity Fair.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da quanto emerso fino a questo momento, le riprese si svolgeranno infatti dall’8 al 16 ottobre, e il primo casting ufficiale per le comparse sarebbe già stato fissato per il prossimo martedì 16 settembre presso lo showroom di Riccardo Grassi. Doveroso però sottolineare che non tutti vi potranno partecipare, dato che la produzione ha richiesto caratteristiche e requisiti ben precisi. Come rivelato da Milano Finanza, le comparse dovranno infatti essere "tutte over 30 e dovranno già lavorare nel mondo della moda, del design, della comunicazione e degli eventi, così da regalare al tutto un senso d’autenticità".

"Chi verrà ammesso al casting riceverà un mood stilistico da seguire, in tema di look. Se non ritenuto adatto, il giorno del provino, ci penserà il reparto costumi", fa sapere inoltre Milano Finanza. Al momento non vi sono ancora informazioni certe su quali scene verranno girate in Italia, ma si vocifera sia già prevista "una gigantesca scena in zona Brera che coinvolgerà 900 persone".

Il Diavolo veste Prada, dove vedere in streaming il film con Meryl Streep

Il film Il Diavolo veste Prada, tratto dal romanzo di Lauren Weisberger, è una commedia sofisticata che intreccia ironia, stile e le magnetiche interpretazioni di due attrici straordinarie: Anne Hathaway nei panni della protagonista Andy Sachs e Meryl Streep nel ruolo dell’iconica Miranda Priestly. Tra umorismo pungente, dialoghi brillanti, profonde riflessioni sulla società e il mondo della moda, e personaggi complessi dalle mille sfaccettature, il film è riuscito a conquistare il pubblico incassando oltre 326 milioni di dollari a livello globale, regalando a Meryl Streep anche una nomination all’Oscar.

In attesa dei casting e, ancor di più, dell’arrivo al cinema del sequel previsto per la primavera del 2026, non rimane allora che riguardare ancora una volta l’iconico film Il Diavolo veste Prada, attualmente disponibile in streaming su Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, CHILI, Rakuten TV, TIM Vision e Google Play Film.

Potrebbe interessarti anche