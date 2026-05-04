Il Diavolo Veste Prada 2 non delude le aspettative, Meryl Streep ‘demolisce’ tutti con numeri mostruosi: il box office di ieri 3 maggio 2026 Weekend da record per le sale, Il Diavolo Veste Prada 2 firma un debutto record: il sequel con Streep rilancia il box office con risultati oltre le previsioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Se n’è parlato tanto ed è stato il film più atteso del 2026: Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del cult del 2006, non ha deluso le aspettative, anzi è andato ben oltre. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci hanno travolto il box office di questo weekend (30 aprile-3 maggio 2026) e non hanno lasciato scampo alla concorrenza registrando numeri da capogiro. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Il Diavolo Veste Prada 2, dominio assoluto: numeri impressionanti al box office del 30 aprile-3 maggio 2026

Nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio il box office italiano ha registrato un risultato eccezionale, con 17,5 milioni di euro e oltre 2,1 milioni di spettatori, secondo solo all’inizio di gennaio. A trainare il mercato è stato soprattutto Il Diavolo Veste Prada 2, che ha dominato la classifica con un esordio straordinario superiore agli 11,4 milioni nel fine settimana e oltre 14 milioni complessivi nei primi giorni, segnando il miglior debutto dell’anno e uno dei più forti degli ultimi anni. Subito dietro si conferma Michael, stabile in seconda posizione con circa 4,6 milioni nel weekend e oltre 13 milioni totali, mostrando una tenuta molto solida. In terza posizione si colloca Super Mario Galaxy – Il film, che continua a performare bene soprattutto sul pubblico familiare, avvicinandosi ai 14 milioni complessivi. Segue in quarta posizione Lee Cronin – La mummia, che supera 1,6 milioni totali con una tenuta discreta.

Tra le nuove uscite, Nel tepore del ballo debutta in quinta posizione con un risultato migliore rispetto al precedente film di Pupi Avati (151.861), mentre Yellow Letters (86.062) entra in sesta posizione con un esordio più contenuto ma una media per sala interessante.

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A metà classifica The Drama – Un segreto è per sempre continua il suo percorso positivo superando i 5 milioni complessivi. Più indietro si trovano le anteprime di Pecore sotto copertura (73.326) e The Long Walk – La lunga marcia (58.819), seguite da Il figlio del deserto (276.102) che chiude la top ten. Fuori dalla top 10, gli ultimi debutti registrano risultati più modesti, con l’anime That Time I Got Reincarnated as a Slime (25.721 euro), Kokuho – Il maestro Kabuki (16.629 euro), Nino (14.770 euro) e L’oratore (9.554 euro) distribuiti nelle posizioni più basse della classifica.

Top 10 completa del Box Office

Di seguito, la Top 10 completa del Box Office italiano, con gli incassi complessivi:

Il Diavolo Veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2): € 14.178.176 Michael: € 13.381.312 Super Mario Galaxy – Il film (The Super Mario Galaxy Movie): € 13.993.157 Nel tepore del ballo: € 151.946 Lee Cronin – La mummia: € 1.661.583 Pecore sotto copertura (The Sheep Detectives): € 73.326 Yellow Letters: € 86.062 The Drama – Un segreto è per sempre: € 5.138.290 Il figlio del deserto (L’enfant du désert): € 231.571 The Long Walk – La lunga marcia: € 276.102

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