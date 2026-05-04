Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Diavolo Veste Prada 2 non delude le aspettative, Meryl Streep ‘demolisce’ tutti con numeri mostruosi: il box office di ieri 3 maggio 2026

Weekend da record per le sale, Il Diavolo Veste Prada 2 firma un debutto record: il sequel con Streep rilancia il box office con risultati oltre le previsioni.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Se n’è parlato tanto ed è stato il film più atteso del 2026: Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del cult del 2006, non ha deluso le aspettative, anzi è andato ben oltre. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci hanno travolto il box office di questo weekend (30 aprile-3 maggio 2026) e non hanno lasciato scampo alla concorrenza registrando numeri da capogiro. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Il Diavolo Veste Prada 2, dominio assoluto: numeri impressionanti al box office del 30 aprile-3 maggio 2026

Nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio il box office italiano ha registrato un risultato eccezionale, con 17,5 milioni di euro e oltre 2,1 milioni di spettatori, secondo solo all’inizio di gennaio. A trainare il mercato è stato soprattutto Il Diavolo Veste Prada 2, che ha dominato la classifica con un esordio straordinario superiore agli 11,4 milioni nel fine settimana e oltre 14 milioni complessivi nei primi giorni, segnando il miglior debutto dell’anno e uno dei più forti degli ultimi anni. Subito dietro si conferma Michael, stabile in seconda posizione con circa 4,6 milioni nel weekend e oltre 13 milioni totali, mostrando una tenuta molto solida. In terza posizione si colloca Super Mario Galaxy – Il film, che continua a performare bene soprattutto sul pubblico familiare, avvicinandosi ai 14 milioni complessivi. Segue in quarta posizione Lee Cronin – La mummia, che supera 1,6 milioni totali con una tenuta discreta.
Tra le nuove uscite, Nel tepore del ballo debutta in quinta posizione con un risultato migliore rispetto al precedente film di Pupi Avati (151.861), mentre Yellow Letters (86.062) entra in sesta posizione con un esordio più contenuto ma una media per sala interessante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A metà classifica The Drama – Un segreto è per sempre continua il suo percorso positivo superando i 5 milioni complessivi. Più indietro si trovano le anteprime di Pecore sotto copertura (73.326) e The Long Walk – La lunga marcia (58.819), seguite da Il figlio del deserto (276.102) che chiude la top ten. Fuori dalla top 10, gli ultimi debutti registrano risultati più modesti, con l’anime That Time I Got Reincarnated as a Slime (25.721 euro), Kokuho – Il maestro Kabuki (16.629 euro), Nino (14.770 euro) e L’oratore (9.554 euro) distribuiti nelle posizioni più basse della classifica.

Top 10 completa del Box Office

Di seguito, la Top 10 completa del Box Office italiano, con gli incassi complessivi:

  1. Il Diavolo Veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2): € 14.178.176
  2. Michael: € 13.381.312
  3. Super Mario Galaxy – Il film (The Super Mario Galaxy Movie): € 13.993.157
  4. Nel tepore del ballo: € 151.946
  5. Lee Cronin – La mummia: € 1.661.583
  6. Pecore sotto copertura (The Sheep Detectives): € 73.326
  7. Yellow Letters: € 86.062
  8. The Drama – Un segreto è per sempre: € 5.138.290
  9. Il figlio del deserto (L’enfant du désert): € 231.571
  10. The Long Walk – La lunga marcia: € 276.102

Potrebbe interessarti anche

Il film Michael domina al box office di ieri 26 aprile 2026

Super Mario si arrende dinanzi a Michael, il film sul re del pop non lascia scampo a nessuno: il box office di ieri 26 aprile

Il biopic su Michael debutta primo al box office del weekend 23-26 aprile 2026: un i...
Il Diavolo Veste Prada 2, Donatella Versace e Anne Hathaway insieme sul red carpet alla première di Londra

Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep lo ha fatto davvero: Donatella Versace ‘chiamata’ a Londra e Anne Hathaway la accoglie sul red carpet

Alla première di Londra de Il Diavolo Veste Prada 2, Donatella Versace è apparsa acc...
Il Diavolo Veste Prada 2, svelato il trailer finale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandalo di Miranda: sorpresa Lady Gaga

Nel trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway torna a Runway tra ric...
Come Il Diavolo veste Prada cambiò Meryl Streep: la scelta drastica dopo la "depressione" sul set

Il Diavolo veste Prada cambiò davvero la carriera di Meryl Streep? Ecco tutta la verità

Meryl Streep sarà al cinema con Il Diavolo veste Prada 2, ma in pochi conoscono il s...
Super Mario Galaxy, i dettagli nascosti e gli easter egg nel trailer che (forse) vi siete persi

Super Mario Galaxy vola alto, La mummia di Lee Cronin scuote ma non decolla: il Box Office dal 16 al 19 aprile

Box office Italia 16-19 aprile: ce n'è per tutti i gusti, ma è Super Mario a mettere...
Il Diavolo veste Prada 2 - Anne Hathaway

Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway risponde alla polemica più spietata contro il film: “Tutto questo non è mai successo”

Il sequel più atteso dell'anno è ufficialmente arrivato nelle sale, ma ad accompagna...
Anne Hathaway sarà la protagonista della nuova serie Paramount Plus, Fear Not

Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep svela la richiesta senza precedenti di Anne Hathaway durante le riprese del film

Anne Hathaway ha messo un divieto in Il Diavolo veste Prada 2: ecco chi non doveva p...
Stanley Tucci ed Emily Blunt ricevono la stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Emily Blunt e Stanley Tucci conquistano Hollywood: pioggia di star per la stella sulla Walk of Fame, ma il loro legame va oltre il successo

Los Angeles celebra Emily Blunt e Stanley Tucci con una doppia stella sulla Walk of ...
The Corrections, Meryl Streep protagonista della nuova serie Netflix

Dimenticate la sua freddezza ne Il Diavolo Veste Prada 2: in questa serie Netflix Meryl Streep ha un dolce desiderio

L'attrice Premio Oscar, Meryl Streep, torna protagonista su Netflix con una nuova se...

Personaggi

Enrico Brignano

Enrico Brignano
Nino D'Angelo

Nino D’Angelo
Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti
Max Giusti

Max Giusti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963