Il Diavolo Veste Prada 2 si tiene cara la vetta, ma è Michael il film che sorprende (ancora): il box office di ieri 17 maggio 2026 Fine settimana ricco al botteghino: Il Diavolo Veste Prada 2 resta in vetta, Michael continua la sua corsa e le nuove uscite si difendono piuttosto bene.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Nonostante il maltempo che, quasi ci fa dubitare di andare incontro a un inizio di estate, il weekend cinematografico del 14-17 maggio 2026 ha confermato la buona tenuta delle sale italiane, che hanno chiuso con un incasso complessivo di 7,63 milioni di euro e quasi un milione di spettatori. La vetta è occupata ancora una volta da Il Diavolo Veste Prada 2 ma, la vera sorpresa rimane Michael, che prosegue molto bene la sua corsa. Anche le nuove uscite hanno trovato spazio tra il pubblico, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Il Diavolo Veste Prada 2 domina ancora, ma è Michael il film più visto: il box office del 14-17 maggio 2026

Altro weekend più che positivo per le sale cinematografiche italiane che, nonostante il maltempo che ha travolto il Bel Paese, hanno accolto quasi un milione di spettatori. A guidare ancora una volta gli incassi è Il Diavolo Veste Prada 2, che conferma la prima posizione con un weekend da 2.758.584 euro e un totale che sale a 29.170.755 euro dal 29 aprile, avvicinandosi ai 30 milioni. Il film mostra ancora grande tenuta, con un moltiplicatore finora più basso rispetto ad altri blockbuster recenti, segno di una lunga corsa ancora in atto. Ottima performance anche per Michael, secondo in classifica, che continua la sua corsa e incassa 2.370.711 euro nel weekend, raggiungendo 21.428.534 euro complessivi dal 22 aprile. Il film continua a crescere grazie al passaparola e nella giornata di domenica è stato addirittura il più visto. Al terzo posto debutta l’horror Obsession con 605.384 euro, mentre al quarto esordisce In the Gray con 252.506 euro. In quinta posizione risale Le città di pianura, che grazie alla spinta dei David incassa 232.089 euro e arriva a 2.122.362 euro totali dal 25 settembre.

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Sesta posizione per Pecore sotto copertura con 222.082 euro nel weekend e un totale di 697.634 euro dal 7 maggio. Settimo posto per il docufilm Iron Maiden: Burning Ambition, nuovo ingresso con 135.853 euro. Ottavo Mortal Kombat II, che al secondo weekend incassa 131.358 euro e sale a 720.861 euro complessivi. Nona posizione per Hopper – Il segreto della marmotta con 129.010 euro. Chiude la top 10 Super Mario Galaxy – Il film, che aggiunge 97.064 euro e raggiunge un totale di 14.343.703 euro dall’1 aprile. Tra le altre uscite: Top Gun 40th Anniversary totalizza 113.363 euro, Maborosi – I bagliori dell’anima arriva a 48.245 euro e Quasi grazia chiude con 17.676 euro.

La Top 10 completa del Box Office

Ecco la top 10 completa del Box Office italiano, con gli incassi totali:

Il Diavolo Veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) — € 29.170.755 Michael — € 21.428.534 Obsession — € 605.384 Pecore sotto copertura (The Sheep Detectives) — € 697.634 Le città di pianura — € 2.122.362 In the Grey — € 252.506 Hopper il segreto della marmotta — € 129.010 Super Mario Galaxy il film (The Super Mario Galaxy Movie) — € 14.343.703 Mortal Kombat II — € 720.861 Iron Maiden: Burning Ambition — € 135.853

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