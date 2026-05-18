Il Diavolo Veste Prada 2 si tiene cara la vetta, ma è Michael il film che sorprende (ancora): il box office di ieri 17 maggio 2026
Fine settimana ricco al botteghino: Il Diavolo Veste Prada 2 resta in vetta, Michael continua la sua corsa e le nuove uscite si difendono piuttosto bene.
Nonostante il maltempo che, quasi ci fa dubitare di andare incontro a un inizio di estate, il weekend cinematografico del 14-17 maggio 2026 ha confermato la buona tenuta delle sale italiane, che hanno chiuso con un incasso complessivo di 7,63 milioni di euro e quasi un milione di spettatori. La vetta è occupata ancora una volta da Il Diavolo Veste Prada 2 ma, la vera sorpresa rimane Michael, che prosegue molto bene la sua corsa. Anche le nuove uscite hanno trovato spazio tra il pubblico, ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Il Diavolo Veste Prada 2 domina ancora, ma è Michael il film più visto: il box office del 14-17 maggio 2026
Altro weekend più che positivo per le sale cinematografiche italiane che, nonostante il maltempo che ha travolto il Bel Paese, hanno accolto quasi un milione di spettatori. A guidare ancora una volta gli incassi è Il Diavolo Veste Prada 2, che conferma la prima posizione con un weekend da 2.758.584 euro e un totale che sale a 29.170.755 euro dal 29 aprile, avvicinandosi ai 30 milioni. Il film mostra ancora grande tenuta, con un moltiplicatore finora più basso rispetto ad altri blockbuster recenti, segno di una lunga corsa ancora in atto. Ottima performance anche per Michael, secondo in classifica, che continua la sua corsa e incassa 2.370.711 euro nel weekend, raggiungendo 21.428.534 euro complessivi dal 22 aprile. Il film continua a crescere grazie al passaparola e nella giornata di domenica è stato addirittura il più visto. Al terzo posto debutta l’horror Obsession con 605.384 euro, mentre al quarto esordisce In the Gray con 252.506 euro. In quinta posizione risale Le città di pianura, che grazie alla spinta dei David incassa 232.089 euro e arriva a 2.122.362 euro totali dal 25 settembre.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sesta posizione per Pecore sotto copertura con 222.082 euro nel weekend e un totale di 697.634 euro dal 7 maggio. Settimo posto per il docufilm Iron Maiden: Burning Ambition, nuovo ingresso con 135.853 euro. Ottavo Mortal Kombat II, che al secondo weekend incassa 131.358 euro e sale a 720.861 euro complessivi. Nona posizione per Hopper – Il segreto della marmotta con 129.010 euro. Chiude la top 10 Super Mario Galaxy – Il film, che aggiunge 97.064 euro e raggiunge un totale di 14.343.703 euro dall’1 aprile. Tra le altre uscite: Top Gun 40th Anniversary totalizza 113.363 euro, Maborosi – I bagliori dell’anima arriva a 48.245 euro e Quasi grazia chiude con 17.676 euro.
La Top 10 completa del Box Office
Ecco la top 10 completa del Box Office italiano, con gli incassi totali:
- Il Diavolo Veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) — € 29.170.755
- Michael — € 21.428.534
- Obsession — € 605.384
- Pecore sotto copertura (The Sheep Detectives) — € 697.634
- Le città di pianura — € 2.122.362
- In the Grey — € 252.506
- Hopper il segreto della marmotta — € 129.010
- Super Mario Galaxy il film (The Super Mario Galaxy Movie) — € 14.343.703
- Mortal Kombat II — € 720.861
- Iron Maiden: Burning Ambition — € 135.853
Potrebbe interessarti anche
Il Diavolo Veste Prada 2 vola (ancora) altissimo con incassi da record, ma Michael tiene benissimo. Il box office di ieri 10 maggio 2026
Box office in movimento ma senza sorprese: Il Diavolo Veste Prada 2 resta leader deg...
Il Diavolo Veste Prada 2 non delude le aspettative, Meryl Streep ‘demolisce’ tutti con numeri mostruosi: il box office di ieri 3 maggio 2026
Weekend da record per le sale, Il Diavolo Veste Prada 2 firma un debutto record: il ...
Super Mario si arrende dinanzi a Michael, il film sul re del pop non lascia scampo a nessuno: il box office di ieri 26 aprile
Il biopic su Michael debutta primo al box office del weekend 23-26 aprile 2026: un i...
Il Diavolo veste Prada 2, bufera sul doppiaggio del sequel: fan in rivolta sui social ma c’è un grosso equivoco
Scoppia il caso doppiaggio per Il Diavolo Veste Prada 2: spettatori indignati per le...
Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandalo di Miranda: sorpresa Lady Gaga
Nel trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway torna a Runway tra ric...
Super Mario Galaxy inarrestabile, Pattinson e Zendaya resistono: stupisce un esordio. Il box office di ieri 12 aprile 2026
Il weekend vede ancora Super Mario Galaxy protagonista assoluto, con Pattinson e Zen...
La verità nascosta per anni su Il Diavolo veste Prada: "Penalizzato da un fatto grave"
Meryl Streep ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa, svelando un retroscen...
Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep lo ha fatto davvero: Donatella Versace ‘chiamata’ a Londra e Anne Hathaway la accoglie sul red carpet
Alla première di Londra de Il Diavolo Veste Prada 2, Donatella Versace è apparsa acc...