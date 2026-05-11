Il Diavolo Veste Prada 2 vola (ancora) altissimo con incassi da record, ma Michael tiene benissimo. Il box office di ieri 10 maggio 2026 Box office in movimento ma senza sorprese: Il Diavolo Veste Prada 2 resta leader degli incassi del weekend, con Michael che tiene salda la seconda posizione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il Box Office italiano è in pieno fermento, anche se il weekend dal 7 al 10 maggio segna un leggero rallentamento rispetto al precedente exploit festivo. A dominare la scena resta Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel con il cast stellare composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico mondiale, mentre le nuove uscite provano a reggere l’urto dei grandi titoli in sala. Vediamo insieme i dati.

Il Diavolo Veste Prada 2 ‘non vede la concorrenza’: incassi stellari al box office del 7-10 maggio 2026

Il box office italiano del weekend 7–10 maggio rimane decisamente positivo, ma in calo rispetto al ponte festivo precedente, con 12.218.945 euro e 1.520.273 spettatori. Si tratta comunque del terzo miglior fine settimana dell’anno. A guidare il mercato continuano a essere Il Diavolo Veste Prada 2 e Michael. Il primo resta saldo in testa con 6.657.152 euro nel weekend e un totale di 24.605.766 euro in 12 giorni, mentre il secondo incassa 3.367.121 euro e sale a 18.089.418 euro complessivi, confermandosi tra i biopic musicali più forti degli ultimi anni. Al terzo posto debutta Mortal Kombat II con 407.136 euro, seguito da Pecore sotto copertura, che arriva a 414.289 euro totali. Quinto posto per l’evento musicale Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D con 300.368 euro. In sesta posizione Super Mario Galaxy – Il film incassa altri 186.577 euro e raggiunge un totale molto solido di 14.225.867 euro. Seguono Illusione (151.611 euro), L’amore sta bene su tutto (120.871 euro), Antartica – Quasi una fiaba (78.287 euro) e Yellow Letters, che chiude la top 10 con 55.634 euro e un totale di 161.791 euro dopo due settimane.

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Proprio riguardo alle nuove uscite, vi sono titoli attesi a lungo. Mortal Kombat II, sequel distribuito da Warner Bros., punta a espandere l’universo del videogioco con uno spettacolo più ambizioso, ma in Italia ha avuto un avvio inferiore alle aspettative. Tra le novità italiane ci sono Illusione di Francesca Archibugi, un thriller drammatico con Jasmine Trinca e Michele Riondino, e Antartica – Quasi una fiaba di Lucia Calamaro, più autoriale e riflessivo. Sul fronte internazionale arriva invece Pecore sotto copertura, una commedia-mistero con Hugh Jackman pensata per un pubblico ampio. Completa le uscite il film-concerto Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D, diretto da James Cameron, che punta su un’esperienza immersiva legata alla popstar.

La Top 10 completa del Box Office

Di seguito, la top 10 completa del Box Office italiano, con gli incassi totali:

Il Diavolo Veste Prada 2 – 24.605.766 € Michael – 18.089.418 € Mortal Kombat II – 476.202 € Pecore sotto copertura – 414.289 € Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D – 300.368 € Super Mario Galaxy – Il film – 14.225.867 € Illusione – 151.611 € L’amore sta bene su tutto – 130.236 € Antartica – Quasi una fiaba – 78.287 € Yellow Letters – 161.791 €

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