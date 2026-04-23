Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep lo ha fatto davvero: Donatella Versace ‘chiamata’ a Londra e Anne Hathaway la accoglie sul red carpet Alla première di Londra de Il Diavolo Veste Prada 2, Donatella Versace è apparsa accanto ad Anne Hathaway, tra abbracci sorrisi e... un cameo in arrivo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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I fan più accaniti ricorderanno sicuramente l’iconica frase pronunciata da Meryl Streep nel primo film: "Chiama Donatella e chiedile il suo jet, chiama tutti quelli che conosciamo!..". E alla fine ‘lo ha fatto davvero’, o meglio, Donatella Versace è apparsa in compagnia di Anne Hathaway sul red carpet, alla première di Londra dell’attesissimo sequel Il Diavolo Veste Prada 2. Insomma, tra baci, abbracci, look incredibili e sorrisi smaglianti, c’è di mezzo un bel cameo della stilista che, come annunciato mesi fa, dovremmo vedere nel film. Ma vediamo com’è andata la prima mondiale europea.

Il Diavolo Veste Prada 2, Donatella Versace e Anne Hathaway mandano in tilt Londra alla première del film

Ebbene sì, Donatella Versace ha partecipato alla première londinese di Il Diavolo Veste Prada 2, e ciò segna una nuova fase della sua vita (quella da attrice) dopo aver lasciato la direzione creativa della maison. Come sappiamo da tempo, la stilista dovrebbe fare un cameo nel sequel. Sul red carpet ha sfilato accanto al cast, tra cui Anne Hathaway ed Emily Blunt, in un evento che ha celebrato anche il forte dialogo tra brand di lusso e industria cinematografica. Hathaway ha indossato più look, tra cui un abito Atelier Versace e una creazione scenografica Louis Vuitton, mentre Meryl Streep ha reso omaggio al film con un outfit Prada ispirato a Runway, la rivista fittizia della storia.

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La serata ha evidenziato una forte evoluzione stilistica rispetto al passato: se durante il primo film le collaborazioni con gli stilisti erano limitate, oggi la moda è parte centrale della narrazione. Donatella ha alternato un elegante abito nero a un look nudo ricamato più luminoso, mentre Hathaway ha costruito una doppia presenza tra rigore e spettacolo.

Il Diavolo Veste Prada 2, Donatella Versace farà un cameo nel film

Stando ad alcune indiscrezioni di mesi fa, Donatella Versace sarebbe stata avvistata sul set del sequel durante le riprese, che si sono svolte anche a Milano. La produzione ha girato soprattutto nel Quadrilatero della Moda, con il Palazzo Parigi come location principale, mentre altre scene sono state realizzate in luoghi simbolici come il Duomo e il Teatro alla Scala. Per le riprese sono state selezionate circa duemila confronti tra migliaia di candidati. La stilista è stata fotografata in via Santo Spirito mentre si dirigeva verso il ristorante Il Salumaio di Montenapoleone, e la sua presenza ha alimentato voci su un possibile cameo, anche per il legame con la protagonista del film e con il brand Versace. Si è ipotizzato anche un possibile coinvolgimento su iniziativa di Anne Hathaway.

Il progetto ha visto numerosi camei di celebrità: tra questi Heidi Klum, Stanley Tucci e Meryl Streep, che sono stati avvistati anche alla Milano Fashion Week durante una sfilata di Dolce & Gabbana, dove era presente anche Anna Wintour, che ha incrociato la sua controparte cinematografica. Nel sequel sarebbero stati coinvolti anche diversi altri nomi noti, tra cui le modelle Anok Yai e Ashley Graham, lo stilista Marc Jacobs, le artiste Ciara e Simone Ashley, oltre all’attrice Sydney Sweeney (il cui cameo, però è stato cancellato).

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