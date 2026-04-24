Netflix rilancia un cult dimenticato: la ‘tata’ Scarlett Johansson torna tra lusso ed eccessi in una veste inedita
Netflix sta lavorando a una serie basata su Il Diario di una Tata (The Nanny Diaries), romanzo di successo già diventato film nel 2007 con Scarlett Johansson.
E’ una notizia delle scorse ore secondo cui, Netflix starebbe sviluppando una serie tv basata sul romanzo di successo del 2002, Il Diario di Una Tata (The Nanny Diaries), di Emma McLaughlin e Nicola Kraus. Già nel 2007, era stato realizzato un film tratto poi da questo bestseller e che vedeva Scarlett Johansson come protagonista. L’attrice tornerà anche in questo nuovo progetto ma in un ruolo inedito. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Il Diario di Una Tata, il ruolo di Scarlett Johansson nella nuova serie Netflix: cosa sappiamo
Stando a quanto riportato da Deadline, Netflix starebbe lavorando a Il Diario di Una Tata (The Nanny Diaries), una nuova serie tratta dal romanzo bestseller di Emma McLaughlin e Nicola Kraus. Il progetto vede coinvolta anche Scarlett Johansson la quale, oltre a essere stata protagonista del film del 2007, torna ora nel ruolo di produttrice esecutiva. La serie è sviluppata da Berlanti Productions di Greg Berlanti insieme a Warner Bros. Television. La sceneggiatura è firmata da Amy Chozick e Jenny Bicks, che saranno anche showrunner, portando nella serie la loro esperienza televisiva e un mix di satira, drama e analisi sociale.
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Il progetto è nato durante le riprese di Fly Me to the Moon con Berlanti e Johansson e si basa su un romanzo del 2002 già adattato al cinema nel 2007 con un cast che includeva Johansson, Laura Linney e Chris Evans. La serie rientra nella strategia di Netflix di puntare sugli adattamenti letterari, un filone di grande successo sulla piattaforma, come dimostrano titoli come Bridgerton e La regina degli scacchi.
Il Diario di Una Tata, di cosa parla la serie
La serie segue Annie, una scrittrice squattrinata che accetta di lavorare come tata per una ricca socialite dell’Upper East Side, entrando così in un mondo elitario fatto di lusso ed eccessi. Quando ottiene un contratto editoriale per raccontare e smascherare i segreti degli ultra-ricchi, deve portare avanti una doppia vita sempre più difficile da gestire. Con il tempo, però, si affeziona alle persone e a quell’ambiente, arrivando a mettere in discussione il suo incarico e a scoprire la vera natura della sua datrice di lavoro. Attualmente, non abbiamo notizia su chi saranno gli attori coinvolti nel cast. C’è da dire, inoltre, che il film del 2007 è stato apprezzato anche per i volti presenti; infatti, oltre a Scarlett Johansson, il cast comprendeva anche:
- Laura Linney
- Paul Giamatti
- Chris Evans
- Donna Murphy
- Nicholas Art
- Nathan Corddry
- Brande Roderick
- Judith Roberts
- Alison Wright
- Heather Simms
- Sakina Jaffrey
- Julie White
- Nicola Barber
- Pedro Barreira
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