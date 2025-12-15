Altro che Sandokan, ecco la fiction Rai che conquista Londra e sorprende il mondo: un successo clamoroso
Mentre Sandokan domina gli ascolti, un’altra fiction Rai trionfa all’estero: Il Conte di Montecristo vince a Londra e conquista pubblico e critica.
Mentre questa sera in tv torna Sandokan con una nuova puntata attesissima e ascolti da record, il pubblico italiano continua a premiare le grandi fiction Rai. Da L’Amica Geniale in poi, il racconto seriale italiano ha dimostrato di poter diventare un fenomeno globale. Eppure, lontano dai riflettori più accesi, c’è una serie uscita nello stesso periodo di Sandokan che sta raccogliendo applausi prestigiosi all’estero. Una produzione forse sottovalutata, ma oggi più che mai sotto i riflettori internazionali.
Il Conte di Montecristo trionfa ai C21 Drama Awards
La fiction di cui tutti parlano fuori dall’Italia è Il Conte di Montecristo, appena incoronata miglior serie internazionale non in lingua inglese ai C21 Drama Awards di Londra. Un riconoscimento di enorme peso, perché non misura solo il successo immediato, ma premia qualità artistica, originalità narrativa e impatto sul pubblico globale. In altre parole, una vittoria che certifica la forza del progetto sotto ogni punto di vista.
Dietro questo successo ci sono nomi che fanno la differenza: Rai Fiction e Palomar alla produzione, la regia elegante e potente del premio Oscar Bille August e un cast internazionale di altissimo livello guidato da Sam Claflin e Jeremy Irons. Accanto a loro, un parterre di attori italiani amatissimi dal pubblico, da Lino Guanciale a Michele Riondino, passando per Gabriella Pession e Nicolas Maupas. Un mix che ha permesso alla Rai di dimostrare, ancora una volta, che le serie italiane possono parlare al mondo senza rinunciare alla propria identità.
Una storia senza tempo che parla al presente: perché Il Conte di Montecristo funziona ancora
Al centro della miniserie c’è la storia immortale di Edmond Dantès, giovane marinaio marsigliese tradito, arrestato ingiustamente e rinchiuso nel Castello d’If. Privato di tutto, ma non della volontà di riscatto, Edmond attraversa un autentico viaggio dell’eroe: l’incontro con l’Abate Faria, la scoperta del leggendario tesoro di Montecristo, la fuga e il ritorno con una nuova identità. Da vittima a giudice dei propri carnefici, il passo è breve, ma carico di ombre, dolore e domande morali.
La forza della fiction Rai-Palomar sta proprio nell’aver reso questo racconto ottocentesco incredibilmente attuale. Avventura, melodramma, intrigo politico e sentimenti si intrecciano in una messa in scena moderna e spettacolare, girata tra Marsiglia e Parigi e pensata fin dall’inizio per un pubblico internazionale. I numeri parlano chiaro: su Rai 1 la serie ha superato i 5,8 milioni di spettatori, con uno share oltre il 31%, in linea con i grandi successi come Sandokan. Se in Italia il pubblico ha risposto con entusiasmo, dall’estero è arrivata ora la consacrazione definitiva. Il Conte di Montecristo non è solo una vittoria ai premi, ma il simbolo di una Rai che sa competere sul mercato globale.
